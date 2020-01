La família Tarazona Sellés de Picassent continua ajudant en estes festes les persones més necessitades del municipi

Print This Post

50 dinars solidaris han sigut repartits hui entre diverses famílies del municipi



Com cada any per estes dates, els gerents de la Polleria Tarazona Sellés han cuinat 50 pollastres rostits, acompanyats de creïlles i taronges, que completaran el menú de hui entre les famílies més desfavorides de Picassent. Així també, el forn i pastisseria l’Horta de Picassent, ha col·laborat amb esta iniciativa solidària amb l’entrega de desenes de barres de pa. El repartiment s’ha realitzat a través de la gestió dels Serveis Socials del municipi i Càrites Picassent.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor de Benestar Social, Carles Silla, els han agraït personalment, este matí, este gest solidari amb la societat picassentina.