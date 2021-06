La Fe atén més de 50 pacients amb hèrnia discal a través de radiofreqüència coablativa

Connect on Linked in

És un estudi pioner a nivell internacional per al tractament de la ciàtica en pacients d’al voltant de 40 anys

La Unitat de l’Estudi i Tractament del Dolor de l’Hospital La Fe és de referència en la Comunitat des de 1991

La Unitat d’Estudi i Tractament del Dolor de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe participa en un estudi d’investigació internacional sobre el tractament del dolor provocat per hèrnia discal.

La doctora Mª Ángeles Canós, cap de la Unitat del Dolor, lidera aquest projecte en el qual ja han participat més de 50 pacients amb dolor radicular en membres inferiors, habitualment conegut com a ciàtica, causat per una hèrnia o protusión discal a nivell lumbar. “Es tracta d’un nou tractament amb radiofreqüència coablativa i microdisectomía percutània, REASIDISC en les seues sigles en anglés, gràcies al qual es redueix el dolor causat per la ciàtica, sobretot en pacients joves, als qui els provoca una gran discapacitat”, ha assenyalat la doctora Canós.

Fins hui, els resultats de l’estudi demostren una gran seguretat del tractament, que no requereix cirurgia i que, a més, és ambulatori. No s’han registrat efectes adversos i sí una millora clínica important, gràcies a la qual cada pacient pot tornar a la seua activitat habitual, incloent tornar al seu lloc de treball, sense seqüeles pel procediment.

Entre els condicionants que provoquen aquestes hèrnies discals es troben factors diversos com l’edat, al voltant dels 40 anys, la genètica, el tabaquisme, el sobrepés i el treballar amb càrrega i descàrrega, que produeix micro-traumatismes per mecanisme repetitiu de flexió, rotació i excés d’alçament de pes.

La Unitat de l’Estudi i Tractament del Dolor de l’Hospital La Fe és de referència en la Comunitat Valenciana des de 1991. Des de llavors, atén prop de 17.000 pacients anuals per diferent patologies i ha posat en marxa programes de millora en l’atenció al pacient com el Taller de Benestar, nous protocols de derivació des d’atenció especialitzada i es van introduir tècniques noves com la neuroestimulación medul·lar amb sistema multimodal i el tractament amb neuroestimulación percutània (PENS).



També, en el tractament per a la Síndrome de Dolor Regional Complex i el dolor pelvià crònic, l’enfocament multidisciplinari que actualment es duu a terme des de la UDO ha aconseguit una gran millora en l’evolució clínica en aquests pacients tan difícils.

Durant diversos anys consecutius, la Unitat del Dolor de la Fe ha sigut guardonada amb el Premi Best In Class en la seua categoria.

L’Organització Mundial de Salut, des de 2010, considera el dolor com una malaltia en si mateixa i el seu tractament com un dret humà. A més ho qualifica com la major amenaça per a la qualitat de vida a nivell mundial i a Espanya és la principal causa d’absentisme laboral. S’estima que un de cada sis espanyols i espanyoles (17%) pateix dolor crònic (segons la Societat Espanyola del Dolor). Per això, la doctora Mª Ángeles Canós, cap de la Unitat del Dolor de la Fe, insisteix en la necessitat de continuar avançant en el tractament del dolor sota una perspectiva multidisciplinària l’únic objectiu de la qual és la millora del dolor i qualitat de vida dels pacients.