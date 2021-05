La Fe celebra la seua Jornada de Portes Obertes per a futures i futurs residents

Connect on Linked in

El centre compta amb una àmplia oferta assistencial, investigadora i docent, sent el centre de referència de la Comunitat Valenciana

Residents de les diferents especialitats expliquen en línia com és el seu dia a dia en el centre

L’Hospital La Fe ha celebrat la IX Jornada de Portes Obertes per a residents que desitgen realitzar el seu període formatiu en aquest centre sanitari.

Aquesta any, a causa de la situació de pandèmia, s’ha realitzat en línia. D’aquesta manera, residents de les diferents especialitats s’han connectat per a explicar i solucionar possibles dubtes.

L’Hospital La Fe compta amb una àmplia oferta assistencial, investigadora i docent, sent el centre de referència de la Comunitat Valenciana i un dels centres més importants a escala nacional, amb més de 20 centres de referència CSUR i 6 unitats en la xarxa assistencial de referència europea.

Els residents reben una atenció directa i facilitats per al desenvolupament de les línies d’investigació amb l’empara dels seus tutors. En aquest sentit, l’Hospital compta amb un programa docent pioner per a la formació en investigació biomèdica i ofereix la possibilitat que els residents realitzen la tesi doctoral durant la residència.

La Fe compta amb una àmplia oferta docent, amb 48 especialitats acreditades tant per a medicina com Farmàcia, Psicologia, Biologia, Infermeria, Podologia, Treball Social, Fisioteràpia i Masters. Cada any, al voltant de 480 residents realitzen el seu període d’especialització a l’Hospital La Fe i prop de 500 d’altres hospitals espanyols passen anualment per aquest hospital. Tot això és possible gràcies a més de 164 tutores i tutors, que organitzen i supervisen tot el procés formatiu.

La Comissió de Docència garanteix una formació integral dels seus residents, no sols des del punt de vista assistencial, que té un sòlid programa de formació transversal en metodologia de la investigació i que es facilita la incorporació en activitats investigadores, posant a la disposició dels residents tots els recursos de l’hospital.

El centre compta, a més, amb l’Àrea de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient, amb programes específics dirigits a residents i la finalitat dels quals és incrementar la seguretat del pacient.