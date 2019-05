Connect on Linked in

La Fe commemora el Dia Internacional de la Infermera amb major protagonisme de lideratge infermer

El Dia Internacional de la Infermera es commemora el 12 de maig a tot el món, en ocasió de l’aniversari del naixement de Florence Nightingale, infermera, escriptora i estadística britànica, considerada precursora de la infermeria professional moderna i creadora del primer model conceptual d’infermeria.

Per aquest motiu, l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe acull la jornada ‘2019 – Salut per a Tod@s. Infermeria, Salut Global i Cobertura Sanitària Universal’, organitzada per l’Escola d’Infermeria La Fe i en la qual participen infermeres de tot el Departament de Salut València La Fe i components del moviment Nursing Now Comunitat Valenciana.

La directora general d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat, Mariam García Layunta, ha assistit a l’acte i ha destacat la importància dels moviments que atorguen protagonisme i lideratge al col·lectiu infermer. “Moviments com Nursing Now, que advoquen per atorgar major suport i reconeixement a les infermeres en la presa de decisions i que són les responsables de les cures de les i els pacients, són una prioritat en les organitzacions sanitàries”.

La jornada ha comptat amb les conferències de la vicepresidenta de la Societat Espanyola d’Infermeria Oncològica, Núria Domenech Climent, que ha titulat la seua ponència ‘Infermera de Pràctica Avançada: realitat o ficció’, i de Maria Eulàlia Juvé i Udina, membre de la junta directiva del Consell Internacional d’Infermeres (CIE), la conferència de les quals ha sigut titulada ‘Ara i d’ara endavant. Nursing Now and from now on’.

Moviment Nursing Now Comunitat Valenciana

La directora de l’Escola d’Infermeria La Fe, Esperanza Ferrer, és la interlocutora per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a aquest moviment internacional impulsat per l’Organització Mundial de la Salut, que es va constituir a l’Hospital La Fe el mes de març passat i que compta amb la participació del Consell Internacional d’Infermeres (CIE) i el Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA).

Tal com ha destacat Esperanza Ferrer, “la campanya mundial Nursing Now té com a objectiu demanar als governs, professionals sanitaris i usuaris de serveis que valoren més a les infermeres i advoquen pel seu lideratge per a millorar la qualitat de les cures i la millora de la salut de la població”.

La campanya Nursing Now ha sigut fundada per infermeres i experts de l’àmbit de la salut basant-se en els resultats de l’informe 2016 Triple Impact elaborat pel Grup Parlamentari de tots els partits del Regne Unit sobre salut global copresidido per Lord Nigel Crisp, també Copresident de la junta de Nursing Now.

Entre els objectius de la campanya que figuren per a 2020 es troben major inversió per a millorar l’educació, el desenvolupament professional, les normes, la regulació i les condicions d’ocupació per a les infermeres; major i millor difusió de pràctiques efectives i innovadores en Infermeria o major participació de les infermeres i matrones en les polítiques de salut global.