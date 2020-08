La Fe, el CSIC i la UPV treballen en el desenvolupament d’un dispositiu PET portàtil per a millorar el diagnòstic de càncer de próstata

Print This Post

El dispositiu ProsPET ajudarà a realitzar un diagnòstic més precís del càncer de pròstata a través d’imatges moleculars



La prestigiosa revista “European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging” ha publicat el primer informe sobre el projecte ProsPET d’aquest grup d’investigació

L’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital La Fe, l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M) de la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) estan treballant en el desenvolupament d’un dispositiu portàtil de Tomografia per Emissió de Positrons (PET).

Aquest dispositiu denominat ProsPET, està dirigit a obtindre un diagnòstic més precís del càncer de pròstata, basat en imatges moleculars que permetrà una orientació més exacta de la biòpsia i suposarà, per als pacients, sotmetre’s a tècniques menys invasives per a la detecció de la malaltia.

Les imatges moleculars es diferencien de les imatges tradicionals perquè utilitzen radiofàrmacs específics per a generar la imatge funcional d’un òrgan o procés metabòlic en particular.

La imatge molecular mitjançant tomografia per emissió de positrons (PET) està ajudant en totes les etapes de l’estudi oncològic del pacient, tant en el diagnòstic inicial com en el seguiment, guia per a biòpsia o planificació de quimio/radioteràpia.

Aquest dispositiu, denominat ProsPET, compta amb uns detectors més pròxims a la zona de la pròstata i una resolució espacial millorada, en comparació amb un escàner PET convencional de cos sencer.

Gràcies a aquest nou dispositiu i als nous radiofàrmacs associats a la molecula PSMA, encarregada de dirigir el radiofàrmac a les cèl·lules tumorals, s’aconseguirà una imatge de les zones afectades de la pròstata d’alta fiabilitat.

Això permetrà una disminució del nombre de mostres que s’obtenen durant una biòpsia de pròstata (biòpsia radie-guiada) i propiciarà un canvi important al protocol de diagnòstic del càncer de pròstata, ja que les biòpsies serien més breus en temps i més eficaços. Per als pacients, aquest avanç, suposarà enfrontar-se a proves menys invasives i més precises.

L’equip denominat ‘Nucli d’Investigació Traslacional Integrat Urològic de València’ (NITVIU) és qui treballa en aquest dispositiu i està coordinat per l’especialista en Urologia de l’Hospital La Fe, César David Vera-Donoso. Aquest projecte és finançat per l’Institut Carles III i el dirigeixen el doctor Vera-Donoso, al costat del professor del CSIC, José María Benlloch Baviera.

Per part seua, el físic Antonio J. González, científic titular del CSIC, dirigeix el laboratori de Detectors per a Imatge Molecular de l’I3M (CSIC-UPV), on s’ha desenvolupat aquest treball i els serveis d’Urologia i de Medicina Nuclear de l’Hospital La Fe han elaborat els aspectes clínics.

L’equip ha publicat, recentment, un article sobre aquest dispositiu en la prestigiosa revista científica “European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”.

Actualment, el mètode més utilitzat per a obtindre imatges de la pròstata, amb finalitats de biòpsia, és l’ecografia trans-rectal (TRUS). Una tècnica que, no obstant això, només visibilitza els tumors avançats i requereix prendre entre 12 i 24 mostres de la pròstata en una biòpsia.

Així mateix, també s’empra la ressonància magnètica multiparamétrica (RMmp) de manera freqüent per a localitzar àrees sospitoses que podrien ser objecte de biòpsies.

No obstant això, la ressonància, explica el doctor Vera-Donoso, “és segons la guia de l’Associació Europea d’Urologia, una tècnica que, en el millor dels casos, presenta una moderada reproductibilitat en la fase de lectura o interpretació de les imatges per part d’els/les professionals”.

La publicació de l’article ‘Pilot performance of a dedicated prostate PET suitable for diagnosi and biopsy guidance’ segons afirma el doctor Vera-Donoso, “suposa un impuls fonamental al treball que està realitzant tot l’equip ja que en ell es plasma l’evolució i desenvolupament d’aquest sistema d’imatge PET portàtil”.

Sobre el Càncer de Pròstata

Cada any es diagnostiquen a Espanya 35.000 nous casos de Càncer de Pròstata. L’edat és el factor de risc més important, ja que més del 75% dels casos es troben en majors de 65 anys.

S’estima que 1 de cada 6 homes desenvoluparà càncer de pròstata al llarg de la seua vida. D’aquesta manera, constitueix el càncer masculí més freqüent per davant del de còlon-recte i de pulmó. Afortunadament, gràcies al diagnòstic precoç, el 80% dels càncers es diagnostiquen en estadis primerencs i són potencialment curables.

Això significa que, en els últims anys, la mortalitat haja descendit significativament i, en aquests moments, el 90% de tots els pacients presenten una supervivència superior a cinc anys.