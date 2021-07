La Fe és el primer centre hospitalari espanyol a realitzar 3.000 trasplantaments de medul·la òssia

Connect on Linked in

Des de 1978 s’ha passat de realitzar 38 trasplantaments en onze anys a més de 100 anuals des de 2010, en pacients adults

Els avanços en els tractaments de suport han possibilitat la millora i supervivència de pacients trasplantats

La Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics i Teràpia Cel·lular de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha aconseguit els 3.000 trasplantaments de medul·la òssia, sent la primera unitat de trasplantament a Espanya que aconsegueix aquesta cota en pacients adults.

El primer trasplantament de progenitors hematopoètics a l’Hospital La Fe, que va ser el segon a Espanya, es va realitzar en 1978. Durant els primers anys es realitzaven una mitjana de quatre trasplantaments de medul·la òssia a l’any i actualment s’han arribat a realitzar al voltant de 150 anuals, amb xifres pròximes als 200 des de fa un parell d’anys.

Tal com explica el doctor Javier de la Rossa, cap de servei d’Hematologia de l’Hospital La Fe, “es tracta d’un rècord perquè és el primer centre espanyol que aconsegueix aquesta xifra de trasplantaments en pacients adults. L’augment de l’activitat s’ha degut a diversos factors. D’una banda, la millora dels resultats clínics es deu a l’ampliació de les teràpies de suport, que han reduït moltíssim les complicacions derivades d’un trasplantament perquè es manegen de manera més precisa. Com a conseqüència, la supervivència ha augmentat i així el creixement d’aquests tractaments”.

A més, en aquest temps s’han refinat molt els procediments diagnòstics, que hui dia són molt més exactes que fa quinze anys.

El trasplantament de medul·la òssia és un tractament que implica equips formats per tots els estaments de diverses especialitats a part de l’Hematologia, com a Medicina Intensiva, Neurologia, Cardiologia, Medicina Interna, Farmàcia, Microbiologia, etc. “Sense ells això no es pot fer, igualment que sense la generositat de tots els donants anònims al voltant de tothom”, ha destacat el doctor De la Rossa.

Des de 1978

El primer trasplantament de medul·la òssia a l’Hospital La Fe es va realitzar en 1978, per l’equip del doctor Miguel Ángel Sanz Alonso, antic cap de servei d’Hematologia i actual investigador emèrit de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe. “Després d’una estada a l’Hospital Saint Louis de París, realitzem en La Fe el primer trasplantament de medul·la òssia, que va ser el segon d’Espanya després de l’Hospital Clínic de Barcelona. Durant onze anys, realitzàvem entre tres i quatre anuals, mentre que ara fem 150-200 cada any”.

En els inicis del trasplantament de medul·la, el procediment només es podia realitzar a partir d’un donant altament histocompatbible amb el pacient, HLA idèntic generalment, per la qual cosa la donació es reduïa a germans o germanes. Actualment, la donació està pràcticament universalitzada gràcies a que els esquemes d’immunosupressió permeten realitzar trasplantaments amb major disparitat entre donant i receptor. “Actualment, virtualment no hi ha pacient que no tinga possibilitat de trobar un donant”, ha destacat el doctor Sanz.