La Fe facilita la connexió de les famílies amb els seus nounats ingressats via tableta12

El personal sanitari ajuda a les mares ingressades per COVID-19 a realitzar videollamadas per a veure als seus bebés en Neonatología



La iniciativa és possible gràcies a una donació de tauletes que va realitzar la Fundació Juegaterapia

L’Hospital La Fe de València ha posat en marxa el projecte ‘Connectant famílies’, perquè dones que acaben de ser mares i estan hospitalitzades per la COVID-19 puguen estar en contacte amb els seus bebés, en cas que requerisquen ingrés en Neonatología.

La iniciativa l’han desenvolupada professionals del Servei de Neonatología i de la Unitat de Pediatria que atén, entre altres pacients, a mares puèrperes COVID-19 positives en situació d’aïllament.

Aquestes dones, amb ajuda de personal sanitari, poden realitzar videollamadas que els ajuden a estar més prop del seu bebé, i afavoreixen la seua comunicació amb l’equip que el cuida.

La posada en marxa d’aquesta iniciativa ha sigut possible gràcies a una donació de dispositius electrònics realitzada per la Fundació Juegaterapia a l’Hospital La Fe i a la gestió i preparació dels dispositius per part de la Subdirecció de Sistemes d’Informació de la Fe, l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania i Unitat de Comunicació.

El Servei de Neonatología també té previst utilitzar les tauletes per a facilitar l’accés a informació sobre lactància i cures del nounat a les mares durant el seu ingrés.

Actualment, aquesta informació està disponible en l’apartat Informació nou coronavirus’ de la web de la Fe- Secció Pediatria (consultar ací).

Es poden consultar pautes per a l’extracció i conservació de la llet materna, per al maneig en domicili de nounats amb infecció confirmada COVID-19 i també per al maneig en domicili de nounats de mares amb coronavirus.

Així mateix, està previst utilitzar aquesta tecnologia per a realitzar connexions amb mares que estiguen en el domicili i no puguen traslladar-se fins a l’hospital per la situació d’aïllament, o per la distància dels seus domicilis.

El programa ‘Connectant famílies’ respon als nous reptes en l’àmbit de la comunicació i la gestió d’informació per a pacients i famílies que planteja la infecció COVID-19, al mateix temps que continua reforçant les cures centrades en la família..