La Fe forma al personal sanitari implicat en el maneig de les teràpies CAR-T

Fe forma al personal sanitari implicat en el maneig de les teràpies CAR-T

Especialistes nacionals i internacionals participen en un cicle formatiu multidisciplinari sobre l’administració de la teràpia CAR-T

Un total de300 professionals han rebut en aquesta formació focalitzada en el maneig de pacients en tractament amb aquests medicaments cel·lulars

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha organitzat durant el mes de maig dues sessions formatives focalitzades en el maneig multidisciplinari per a l’administració de la teràpia CAR-T.

El mes d’abril passat, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va designar 11 centres de referència a Espanya per a l’administració de la teràpia cel·lular, entre els quals es troben dos centres valencians: l’Hospital La Fe i l’Hospital Clínic de València.

Aquests nous medicaments cel·lulars estan basats en la modificació genètica d’un tipus de cèl·lules del sistema immunitari del pacient, els limfòcits T, perquè reconeguen i eliminen a les seues cèl·lules tumorals.

Formació específica i atenció multidisciplinària

D’acord amb les indicacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, l’Hospital La Fe ha dissenyat i creat una unitat multidisciplinària CAR-T per a establir un circuit intrahospitalari que garantisca la seguretat de tot el procés des de la indicació de la teràpia fins a l’alta hospitalària i el seguiment posterior dels pacients tractats de forma ambulatòria.

Aquestes unitats estan compostes per especialistes en hematologia, pediatria, farmàcia, oncologia, medicina intensiva, neurologia, immunologia i personal d’infermeria, fent-se necessària una formació específica de tots ells.

La formació desenvolupada, amb el suport de Novartis, durant el mes de maig ha reunit en La Fe especialistes nacionals i internacionals d’enorme prestigi en els diferents camps que implica aquesta teràpia.

Entre ells, Miguel Perales, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, Susana Rives de l’Hospital Sant Joan de Déu, Ana Sureda de l’Institut Català d’Oncologia de Barcelona, així com, especialistes dels hospitals Vall d’Hebron de Barcelona, 12 d’Octubre de Madrid i del propi Hospital La Fe de València.

En total, més de 100 infermeres i prop de 200 especialistes en hematologia, pediatria, farmàcia, oncologia, medicina intensiva, neurologia i immunologia han participat en les jornades de formació.

Teràpia per a limfoma difús i LLA

La Fe ha obtingut l’autorització per a tractar pacients adults amb limfoma difús de cèl·lules grans B que no responguen als tractaments habituals, així com als pacients de leucèmia linfoblástica aguda (LLA) B recidivante o en recaiguda fins als 25 anys.

En aquest moment, des de la Unitat CAR-T de l’Hospital La Fe, s’està finalitzant el procés de validació per a poder administrar Kymriah, un tipus de CAR-T elaborat per la companyia farmacèutica Novartis i a la fi del mes de maig s’iniciarà el mateix procés per a ser centre administrador de Yescarta, un altre tipus de CAR-T, en aquest cas produït per Kite/Gilead).

Aquests nous tractaments, per als quals també està acreditat l’Hospital Clínic de València, han demostrat ser altament eficaços en aquestes dues malalties que, fins hui, tenien un mal pronòstic.

No obstant això, l’administració d’aquesta teràpia s’acompanya d’una enorme complexitat en termes de producció, administració i seguiment clínic, i no està exempta de toxicitats específiques que requereixen del maneig multidisciplinari per diverses especialitats mèdiques.

L’Ajuntament de Quart de Poblet acaba de rebre de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) l’espai d’hort ecològic creat al Parc Fluvial del Túria, en terme del municipi. Després d’anys d’espera, per fi, s’ha pogut posar en marxa el sistema de reg, que proveirà d’aigua del riu als horts, permetent d’aquesta manera la cessió al consistori d’aquests terrenys per a “el seu ús, explotació, manteniment i explotació com a horts d’oci i aprenentatge per a la ciutadania”, segons consta en l’acta de lliurament, signada per l’alcaldessa, Carmen Martínez.

Quart de Poblet és capçalera del Parc Fluvial del Túria i alberga dues infraestructures característiques d’aquest espai natural: el Centre d’Interpretació de la Naturalesa (CIN) i els horts ecològics. A pesar que les obres van finalitzar definitivament en 2011, fins l’any passat no es va poder formalitzar la cessió del CIN i ara la de les parcel·les cultivables, com reclamava l’Ajuntament. Problemes amb el proveïment elèctric i, posteriorment, la necessitat de reparar la infraestructura de reg i les instal·lacions dels horts ho havien impedit.

L’Hort Municipal Ecològic està situat en una finca de 1,63 hectàrees, i es va crear amb la finalitat de “promoure l’educació ambiental, fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible, així com conéixer amb un contacte directe les diferents espècies d’horta tradicionals i autòctones, com cultivar-les i la seua interacció amb els mitjans de producció, terra, aigua, llavors i conreu”, segons consta en el projecte del Parc.

En realitat, es van dissenyar dues àrees diferenciades. L’anomenat hort ecològic de coneixement ocupa la zona principal d’accés a la finca, en un recinte barrat de forma quadrada que, en el centre, té un espai amb forma de rellotge solar. Al voltant d’aquest rellotge, es distribueixen en cercle dotze horts de 100 metres quadrats amb corredors entre cadascun d’ells de dos metres d’ample. L’altra àrea la configuren horts d’uns 50 metres quadrats.

El projecte estableix que en aquestes parcel·les s’introduirà el cultiu d’hortalisses i verdures de forma tradicional, és a dir, deixant que els productes maduren en el camp i no en magatzems com en l’agricultura intensiva.

Durant aquest temps, l’Ajuntament a més de mantindre reunions constants amb la CHJ per a buscar una solució que desbloquejara la posada en marxa dels horts, ha anat avançant en l’elaboració d’un reglament per a regular els usos d’aquests terrenys. Existeix un esborrany i s’està estudiant obrir-lo a la participació ciutadana.

L’objectiu és que els horts tinguen una funció formativa, orientada a escolars i a la població en general, i també que puguen ser cultivats per ciutadans i ciutadanes interessats a fer-ho, segons les condicions que s’establisquen en el citat reglament. L’Ajuntament ja porta temps realitzant actuacions per a potenciar l’agricultura ecològica i tradicional, amb iniciatives com el conveni subscrit amb l’Associació per a l’Agricultura Ecològica L’Animeta, que gestiona uns horts també en el riu. Comptarà en aquesta tasca també amb les aportacions que es realitzen des del Centre d’Interpretació de la Naturalesa, gestionat per la Fundació Limne, i amb altres col·laboracions que puguen sorgir.