La Fe ha realitzat 421 trasplantaments renals pediàtrics des de l’inici del programa en 1979

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha commemorat el 40 Aniversari del primer trasplantament renal infantil realitzat en La Fe que, a més, era el primer renal realitzat en la Comunitat Valenciana.

Des de l’inici del programa en 1979, s’han realitzat més de 421 trasplantaments renals pediàtrics en 321 pacients, amb edats compreses entre els 18 mesos i els 21 anys. De fet, des de l’any 2009 les unitats de Nefrología i Urologia Pediàtriques de l’Hospital La Fe, són centre de referència nacional per a Trasplantament Renal Infantil.

Per aquest motiu, Mònica Almiñana, gerent del Departament de Salut València La Fe, ha destacat aquest caràcter de referència “ja que si els aniversaris ens permeten parar per a fer una valoració del passat i el present, sempre ens ajuden a més a acostar-nos al futur i continuar avançant en tractaments i solucions que milloren la qualitat de vida de cada pacient. En el cas concret del trasplantament renal infantil, la donació de viu i el trasplantament prediálisis són una millores fonamentals en la supervivència sent els objectius en el que hem de continuar treballant”.

En aquest sentit, Rafael Zaragozá, coordinador autonòmic de trasplantaments de la conselleria de Sanitat, ha destacat la posició capdavantera de l’Hospital La Fe en l’àmbit del trasplantament nacional. “Actualment, Espanya és un país líder a nivell mundial en matèria de trasplantaments, i això és gràcies al gran treball dels professionals de totes les àrees implicades. Dins d’aquest àmbit, La Fe continua sent líder nacional en trasplantament de cor i de fetge, així com referència nacional en el trasplantament renal, tant infantil com d’adults”.

Tal com ha recordat Santiago Mendizábal, cap de secció de Nefrología Pediàtrica, “el 9 d’abril de 1979 es va realitzar en La Fe el primer trasplantament renal pediàtric practicat en un hospital infantil d’Espanya, dut a terme gràcies fonamentalment al treball dels doctors José Miguel Simón, Isabel Zamora i Fernando García Ibarra. A més, va ser el primer trasplantament de renyó de la Comunitat Valenciana, ja que el programa d’adults va començar en 1980 a l’hospital La Fe, organitzat pel doctor Luis Pallardó”.

Els principals avanços en trasplantament renal pediàtric passen hui dia per la donació de donant viu i el trasplantament prediálisis que evita en alguns pacients el pas per períodes més o menys llargs de diàlisis.

Així, Laura Espinosa, cap de servei de Nefrología Pediàtrica de l’Hospital La Paz, i Luis Guirado, director mèdic i cap del servei de Nefrología de la Fundació Puigvert, han comentat en les seues ponències els principals avanços clínics i organitzatius en el trasplantament renal i en el trasplantament renal de donant viu, on destaquen la millora de l’accés al trasplantament, aconseguint una millor supervivència amb un major percentatge de trasplantaments de donant viu i prediálisis i donant solució a pacients amb dificultats especials.

Com ha assenyalat Mendizábal, “actualment el 45% dels pacients que rep un trasplantament no ha passat per diàlisi i s’ha comprovat una millor qualitat de vida en general i una millora notable en la supervivència de l’empelt, amb l’ajuda actual d’una millor teràpia inmunosupresora”.

Al mateix temps, Luis Pallardó, cap del servei de Nefrología de l’Hospital Doctor Peset, en la seua ponència s’ha referit al “excel·lent estat d’organització del Trasplantament Renal d’adults en la Comunitat Valenciana que acollirà en el futur a pacients prèviament trasplantats en edat infantil”.

Posteriorment, metges i infermeres de l’Hospital La Fe han recollit les principals línies de treball quant a cirurgia urològica pediàtrica, en boca d’Agustín Serrano, la utilització de la laparoscòpia en l’extracció renal del donant viu, a càrrec de José Luis Ruiz, i la qualitat de vida de pacients hiperinmunizados, per Javier Martín. Com a tancament d’aquesta part de la jornada, s’han destacat les principals cures d’infermeria d’aquest hospital.

Durant aquesta trobada, també s’han escoltat diversos testimoniatges, tant de professionals de Medicina com d’Infermeria, els qui han aportat la seua pròpia visió d’aquesta trajectòria de 40 anys.

Finalment, les intervencions de pacients han posat en relleu la qualitat humana que els ha atés i han mostrat experiències de supervivència molt interessants.

Els primers pacients trasplantats han relatat el seu dia a dia després de tant temps trasplantats i han comentat en quina mesura aquesta experiència ha condicionat les seues vides.

Finalment, Santiago Mendizábal ha conclòs que “amb la jornada s’ha pretés realitzar un homenatge a les persones que inicialment van organitzar aquest programa, pioner a Espanya i en la Comunitat i als vertaders protagonistes que han sigut els pacients. Tot això enfocat a transmetre una visió optimista i positiva del futur de l’assistència dels pacients pediàtrics amb malaltia renal i trasplantament renal”.