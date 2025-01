La Fe i la Universitat de València promouen la donació de mostres per a la investigació entre la població migratòria

El Biobanc de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València (IIDL) han creat una guia digital per conscienciar sobre la necessitat de promoure la diversitat ètnica i cultural en la donació de material biològic per a la investigació biomèdica i traslacional.

Aquesta publicació forma part del “Projecte Columbia”, que té com a objectiu afrontar el fet que el 99% de les mostres gestionades pel Biobanc de La Fe provenen actualment de persones de nacionalitat espanyola i raça caucàsica, una situació que no reflecteix la diversitat cultural de la societat actual.

Per aconseguir-ho, s’ha editat una guia de bones pràctiques en espanyol, anglès, francès i àrab clàssic, i s’està treballant en un vídeo, un tríptic informatiu i els documents de consentiment per informar els pacients i les seves famílies sobre el procediment. A més, un total de 16 associacions de migrants i 4 consulats han subscrit un manifest per promoure la diversitat en les col·leccions de mostres biològiques.

El projecte també preveu la realització d’una sessió informativa a La Fe per difondre’n els objectius. En última instància, la iniciativa busca obrir canals d’informació i comunicació per arribar als pacients de diferents grups socials, racials, religiosos o ètnics, oferint-los la possibilitat de donar mostres biològiques per desenvolupar investigacions biomèdiques més inclusives i sense biaixos. Els resultats s’esperen obtenir en un parell d’anys.

Segons Raquel Amigo, coordinadora del Biobanc La Fe, “és crucial explicar a cada col·lectiu com pot fer la donació i quins beneficis té per a la societat aquesta participació.” Per la seva part, la professora Ana Sales Ten, experta en migracions internacionals i investigadora principal del projecte a la Universitat de València, ha afirmat que la diferència cultural “no pot ser un obstacle per a la participació, especialment en l’atenció sanitària.”

El projecte compta també amb la col·laboració de José Cervera, director del Biobanc, i diversos membres de La Fe i la Universitat de València, entre ells José Vicente Pérez-Cosín i Josefa Fombuena, professors de Treball Social.

Aquesta col·laboració multidisciplinària i interinstitucional, segons José Luis Poveda, gerent de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental Valencia Sur i del departament Valencia La Fe, “enforteix la qualitat de la recerca científica i té un impacte positiu en la salut pública perquè permet una representació més fidel de la població, minimitzant els biaixos que poden afectar la validesa dels estudis clínics.” La professora Sales Ten també destaca la importància de “investigacions conjuntes on perfils diversos treballen junts per generar una societat més justa i humanitària.”