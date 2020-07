La Fe incorpora una estació robotitzada que incrementarà en 2.000 les PCR diàries i permetrà aconseguir les 3.500

Connect on Linked in

La Fe incorpora una estació robotitzada que incrementarà en 2.000 les PCR diàries Permetrà així aconseguir les 3.500



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat els laboratoris de l’Hospital La Fe que alberguen els CovidRobots, fruit d’una iniciativa públic-privada, que ajuda a millorar la sanitat pública de la Comunitat Valenciana.



Puig, ha anunciat la incorporació al Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe d’aquesta estació robotitzada amb la qual es podran realitzar fins a 2.000 proves PCR de diagnòstic de la COVID-19 més.

Aquesta línia robotitzada de realització massiva de proves PCR, instal·lada a la torre A de l’Hospital La Fe, permet incrementar la capacitat de realització de test de la Comunitat Valenciana fins a quasi 14.000 proves diàries entre els laboratoris de microbiologia dels hospitals i els centres d’investigació mèdica i universitaris.

Aquesta tecnologia incorporada en La Fe se suma a la ja existent en el centre, en el qual existeixen dos circuits diferents per a realitzar PCR segons es tracte de mostres urgents o no. Quan el resultat es necessita immediatament, hi ha tres equips en els quals s’extrau l’RNA del virus i també es realitza la PCR. El procés dura entre 50 i 70 minuts. Si la mostra no és urgent, el RNA del virus s’extrau en un equipament i després es fa la prova PCR en un altre.



L’estació robotitzada de la Fe és una donació emmarcada en el projecte Covidrobots que impulsen cinc professionals de diferents àmbits: Rocío Martínez, Investigadora principal en King’s College London; Andreu Veà, professor investigador i pioner en Internet; María Parga, Presidenta de Alastria, Javier Colás, Director d’innovació del Health Care Institute de ESADE Business School i Sandra Figaredo, Consultora Sènior de la consultoria de Comunicació i Assumptes Públics, LLYC.