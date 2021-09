La Fe inicia l’estimulació magnètica transcraneal per al tractament de la depressió resistent

Print This Post

– Aquest tractament no invasiu permet reduir els efectes secundaris especialment els relacionats amb la memòria i l’atenció

– Aquest servei atén anualment més de 400 pacients amb trastorns afectius resistents als tractaments tradicionals

El servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari i Politènic La Fe de València ha incorporat per al tractament de la depressió resistent una nova tècnica basada en l’estimulació magnètica transcraneal.

L’Hospital La Fe és el primer hospital públic, a la ciutat de València, que empra aquesta tècnica per al tractament d’aquesta malaltia, en concret la denominada “Theta Burst, una modalitat especialment capdavantera que permet reduir la duració de les sessions de tractament a 3 minuts enfront dels 30 minuts dels protocols convencionals.

Aquesta tècnica, explica la doctora Pilar Sierra, psiquiatra de la Unitat de Trastorns Bipolars del servei de Psiquiatria de l’Hospital La Fe “s’està aplicant a pacients amb depressió resistent i els resultats estan sent positius, ja que és un tractament no invasiu que té molt pocs efectes secundaris i l’administració dels quals no requereix ingrés a l’hospital, ni anestèsia”.

Fins ara, afig la doctora Sierra, “el tractament de la depressió resistent es realitzava amb altres tècniques que, a més, causaven més efectes secundaris sobretot a nivell cognitiu. L’aplicació de l’estimulació magnètica no sols permet reduir-los, sinó que també és una tècnica ambulatòria, és a dir, els pacients després de rebre-la poden marxar-se a casa”.

L’estimulació magnètica transcraneal consisteix en l’aplicació de polsos d’energia electromagnètica sobre el cuir cabellut, amb la intenció d’induir corrents elèctrics en l’escorça cerebral. Els pacients necessiten entre 20 i 30 sessions de 3 minuts per a completar el tractament, que s’administren de manera diària cinc dies a la setmana.

Des de l’Hospital La Fe, la doctora Sierra, que a més és investigadora principal del grup d’Investigació en Salut Mental de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), ha posat en marxa juntament amb la doctora Yolanda Cañada i la resta d’integrants de la Unitat, els doctors Lorenzo Livianos, Pilar Benavent, Josep Ribes i la psicòloga clínica la doctora Ana Sabater, un assaig clínic amb aquesta tècnica.

L’objectiu és valorar l’eficàcia d’aquest tractament aplicat de manera intensiva en pacients amb depressió bipolar o unipolar greu resistent per a permetre disminuir el nombre de dies de tractament per setmana, optimitzant així l’eficàcia i el rendiment de la teràpia.

Activitat i descripció de la unitat

A l’Hospital La Fe, la Unitat de Trastorns Bipolars del servei de Psiquiatria atén més de 400 pacients anualment. Aquesta unitat tracta pacients caracteritzats per la seua resistència als tractaments convencionals a través d’un abordatge multidisciplinari en el qual combinen les teràpies psicoeducativas amb el suport a familiars, a través de l’Associació Valenciana de Trastorn Bipolar. Al mateix temps, es treballa conjuntament amb la Unitat de Teràpia Electroconvulsiva.

La Depressió

La depressió és una malaltia que afecta més de 300 milions de persones en el món segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Dels pacients en tractament amb fàrmacs antidepressius, fins a un 30% del total es consideren resistents al tractament farmacològic i acumulen importants taxes de discapacitat. Entre ells, la població amb trastorn bipolar pateix episodis depressius més greus amb més limitacions a l’hora d’utilitzar tractaments farmacològics pel risc de desenvolupar episodis d’exaltació anímica o mania.