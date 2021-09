La Fe lidera un estudi amb una taxa de gestació del 75% entre pacients amb càncer endometrial amb tractament de preservació de la fertilitat

Print This Post

En aquest estudi multicèntric van participar 72 dones procedents de 16 hospitals de referència en Ginecologia Oncològica d’Espanya

El càncer d’endometri és el quart tumor en incidència en les dones, per darrere de mama, còlon i pulmó

El Servei de Ginecologia Oncològica de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe lidera un estudi multicèntric restrospectivo de preservació de la fertilitat entre pacients amb càncer d’endometri que es troben en edat reproductiva i que no han completat el seu desig de ser mares.

L’estudi, que va incloure a 72 dones procedents de 16 hospitals de referència en Ginecologia Oncològica de tota Espanya, ha tingut com a resultat una taxa global de gestació pròxima al 75% entre les pacients que responen al tractament de preservació de la fertilitat, i una taxa de nounats vius del 65%.

Segons explica la doctora Tiermes Marina, especialista de la Fe que ha participat en l’estudi i ha elaborat la seua tesi doctoral sobre la base d’ell, “aquests resultats són excel·lents gràcies, en part, a l’ús de tècniques de reproducció assistida. Per tant, per als pacients que aconsegueixen una resposta completa al tractament, ha de fomentar-se la concepció i han de ser remeses a la Unitat de Reproducció”.

A aquesta tipologia de pacient se li planteja un tractament conservador alternatiu a l’estàndard, que és quirúrgic i consisteix en la realització de l’extirpació d’úter i ovaris, basat en el tractament mèdic amb progestágenos orals o locals. Aquesta opció conservadora es considera si les dones compleixen uns criteris molt estrictes, explica la doctora Marina, “com són pacients amb diagnòstic histològic de carcinoma endometrial ben diferenciat en estadi inicial o quan el tumor es troba confinat en l’úter, i no existeix infiltració del miometrio ni sospita d’afectació metastásica”.

Els resultats oncològics amb aquest tractament, afig la doctora Marina, “també són molt prometedors, amb una taxa de supervivència global i supervivència lliure de malaltia de les pacients incloses en l’estudi similar a la de les dones tractades amb tractament quirúrgic estàndard, la qual cosa indica que és una opció segura si les candidates són seleccionades de manera rigorosa”. És a dir, a aquestes pacients se’ls sotmet a una valoració prèvia multidisciplinària, se’ls informa de què es tracta d’un enfocament no estàndard i que han d’estar disposades a acceptar un seguiment exhaustiu durant i després del tractament. També se’ls indica de la necessitat de completar el tractament quirúrgic definitiu en cas de fracàs del tractament i/o després de l’embaràs”.

A l’Hospital La Fe, anualment, es manegen amb aquest tractament conservador una mitjana d’entre 5 i 7 pacients menors de 45 anys amb càncer d’endometri o la seua lesió precursora, la hiperplàsia endometrial, que no han complit el seu desig genèsic o que volen ser mares.

El càncer d’endometri

El càncer d’endometri és el tumor ginecològic més freqüent als països desenvolupats, sent el quart tumor en incidència en les dones per darrere de mama, còlon i pulmó. A Espanya, anualment es detecten 6.784 casos i suposa la novena causa de mort per càncer en les dones al nostre país.

Encara que es presenta majoritàriament en dones postmenopàusiques, l’edat de presentació està disminuint, derivat, fonamentalment, dels canvis alimentaris i d’estil de vida cada vegada més patents en la nostra societat occidental. Al mateix temps, estem assistint als països desenvolupats a un progressiu retard en l’edat mitjana de la maternitat.

Les dones joves suposen entre el 10-15% dels càncers d’endometri diagnosticat i tenen un millor pronòstic que les pacients de major edat, ja que sol presentar-se en estadis precoços i ben diferenciats amb taxes de supervivència superiors al 95%.