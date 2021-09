La Fe serà avaluat com a departament de salut compromés amb l’excel·lència en cuidats infermers

Connect on Linked in

La Fe es presenta a la convocatòria 2021 de Centres Compromesos amb l’Excel·lència en Cura, amb tres guies de Bones Pràctiques de Cures

El Centre Espanyol per a les Cures de Salut basats en l’Evidència (CECBE) impulsa projectes en totes les comunitats

El Departament de Salut València La Fe ha presentat tres guies de Bones Pràctiques a la convocatòria de 2021 per a centres compromesos amb l’excel·lència en cuidats infermers.

Concretament, La Fe ha presentat una guia sobre Lactància Materna-Foment i Suport a l’Inici, l’Exclusivitat i la Continuació de la Lactància Materna per a Nounats, Lactants i Xiquets Xicotets, d’aplicació en tot el Departament i en col·laboració d’un equip multidisciplinari d’Atenció Primària i Especialitzada; una altra guia sobre Valoració i maneig del dolor, en col·laboració amb els serveis d’Urgències i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia; i una tercera guia sobre Valoració del risc i problemes derivats de les caigudes, en col·laboració amb Medicina Interna i la Unitat d’Hospitalització a domicili (UHD).

Aquesta convocatòria del Centre Espanyol per a les Cures de Salut basats en l’Evidència (CECBE) té l’objectiu de seleccionar centres i projectes per a fomentar, facilitar i implementar bones pràctiques en cures i que, a més, puguen extrapolar-se a qualsevol entorn infermer en qualsevol país. Aquest programa va començar a Espanya l’any 2012 i cada tres anys es realitza una convocatòria per als centres que vulguen participar.

Tal com ha explicat M.ª Salut Girbés, subdirectora Infermera de Cures, Investigació i Docència i membre del Comité de Seguiment del CECBE per la Comunitat Valenciana, “aquesta convocatòria suposa una gran oportunitat per a la Fe per a donar a conéixer les bones pràctiques infermeres basades en l’evidència, formar a les nostres infermeres en gestió i mètodes d’implementació i, a més, compartir aquest coneixements amb altres centres”.

El CECBE

El Centre Espanyol per a les Cures de Salut basats en l’Evidència (CECBE) va ser creat l’any 2004. Està constituït per l’Institut de Salut Carles III i les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Astúries, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc, La Rioja, representades a través d’un Comité Científic i un Comité de Seguiment. Se situa en la Unitat d’Investigació en Cures de Salut.

La missió d’aquest CECBE és impulsar, liderar i coordinar iniciatives que promoguen la presa de decisions en les estructures del conjunt coordinat dels serveis de salut de l’Administració de l’Estat i els serveis de salut de les comunitats autònomes, dins del marc de les cures de salut basats en l’evidència per a millorar els resultats en salut.

Així, la seua visió és ser centre de referència nacional i internacional en la síntesi, innovació, difusió i implantació de les cures en salut basats en l’evidència.