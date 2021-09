La Fe tracta en la Unitat de Referència de Sarcoma prop de 200 nous tumors en persones adultes cada any

Connect on Linked in

És Unitat de Referència Nacional (CSUR) des de l’any 2018 per al maneig i tractament d’aquests infreqüents i complexos tumors

Els sarcomes representen l’1% de tots els càncers, aquests poden afectar parts blanes o al teixit ossi

El 20 de setembre es commemora el Dia Nacional del Sarcoma. Els sarcomes representen l’1% de tots els càncers i poden afectar tant parts blanes com al teixit ossi. La incidència de sarcomes de parts blanes és de 4-5 casos nous per cada 100.000 habitants a l’any, tenint aquests sarcomes una incidència aproximada 3-4 vegades superior als ossis.

La Unitat de Sarcomes i altres tumors musculoesquelètics de l’adult de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València va ser reconeguda per la conselleria com a Unitat de Segona Opinió Mèdica de la Comunitat Valenciana ja l’any 2007 i des de llavors ha experimentat un creixement exponencial en tots els contextos, com són el clínic, el docent i l’investigador.

Aquesta circumstància li ha valgut que haja sigut també reconeguda com a Unitat de Referència Nacional (CSUR) des de l’any 2018 per al maneig i tractament d’aquests infreqüents i complexos tumors. En l’actualitat es tracten una mitjana de 200 tumors nous a l’any en persones adultes.

De la mateixa manera la Unitat de Tumors musculoesquelètics de l’adult col·labora de manera constant amb la Unitat de Sarcomes en la Infància, també CSUR des de l’any 2016.

Tal com expressa el doctor Francisco Baixauli, director de l’Àrea Clínica de l’Aparell Locomotor i cap de servei del Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital La Fe, “l’atenció dels sarcomes i altres tumors musculoesquelètics de l’adult i en edat pediàtrica per la seua baixa freqüència i complexitat radiològica i histopatológica, així com per les serioses conseqüències que s’originen per biòpsies i tractaments inadequats, s’han de realitzar en centres amb experiència. Tant el maneig clínic, les proves diagnòstiques, teràpies adjuvants, tractament quirúrgic i anàlisi dels espècimens ressecats, ha de ser dut a terme per un grup multidisciplinari de professionals amb formació específica en aquesta mena de lesions”.