La Federació de Societats Musicals convoca els XXII Premis Euterpe

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per a aquesta edició els premis sumen un reconeixement a la societat musical impulsora de projectes d’inclusió social



La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha llançat la convocatòria dels Premis Euterpe per a l’edició de 2021.



Aquests premis, que enguany aconsegueixen la seua XXII edició, són convocats anualment per la FSMCV amb la finalitat d’homenatjar la música valenciana en molt diferents àmbits d’actuació, reconeixent el mèrit de totes aquelles persones, societats musicals, col·lectius, entitats, institucions, empreses o projectes que aposten decididament per mantindre, impulsar i desenvolupar la cultura musical valenciana i valors del col·lectiu de les societats musicals com la igualtat o la inclusió.



Així doncs, com a novetat per a aquesta edició, els Premis Euterpe comptaran amb una nova categoria: el Premi Euterpe a la societat musical impulsora de projectes d’inclusió social. Amb aquest guardó es pretén reconéixer la labor d’aquelles societats musicals que treballen en aquest àmbit, impulsant projectes que mereixen ser difosos com a referència dins del col·lectiu.



“Aquests guardons han representat durant més de dues dècades una de les principals eines per a reconéixer a molts dels individus, col·lectius o empreses que col·laboren per a engrandir el col·lectiu de les societats musicals. Amb això, ens enorgulleix incloure en aquesta edició aquest reconeixement als projectes socials, que són pedra angular d’aquest moviment i que en els temps que corren han cobrat, si cap, més importància”, ha comentat Daniela González, presidenta de la FSMCV.



Les categories establides per a la XXII edició dels Premis Euterpe són les següents:

Premi Euterpe a la participació federal.

Premi Euterpe a la dedicació a la seua societat musical.

Premi Euterpe a la institució o empresa, pública o privada.

Premi Euterpe per la contribució a la igualtat de gènere en l’àmbit de la música valenciana.

Premi Euterpe a la societat musical impulsora de projectes d’inclusió social.

El termini de presentació de candidatures als Premis Euterpe finalitzarà el 30 de setembre de 2021. Tota la informació relativa als mateixos es pot consultar en la pàgina web de FSMCV: www.fsmcv.org

Sobre la FSMCV

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana està integrada actualment per 550 societats musicals, que amb les seues respectives escoles de música reuneixen més de 43.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 associats. Amb una de les masses de voluntaris més àmplies d’Espanya i amb més de la meitat de societats musicals existents al nostre país, el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana constitueix un fenomen artístic, social i educatiu considerat únic en el món.