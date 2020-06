La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana anuncia la volta als assajos

La FSMCV ha comunicat , a les seues Societats Musicals associades que ha rebut per part de la Conselleria de Sanitat el protocol sanitari perquè les bandes de música puguen tornar a assajar amb totes les mesures necessàries que garantisquen la salut dels seus músics.

El protocol, un dels primers a nivell nacional dissenyats específicament per a un col·lectiu, remarca alguns principis comuns d’higiene per a combatre el virus com mantindre un distanciament entre persones de dos metres, utilitzar la màscara, llavar-se les mans el màxim possible o evitar tocar-se la cara. En paral·lel, el document inclou mesures específiques el col·lectiu de les bandes de música com la recomanació de no compartir instruments, filtres o canyes; netejar meticulosament i programar l’ús dels instruments que habitualment es comparteixen, com els de percussió o el piano; o mantindre la temperatura del local entre 23 i 26 °C.