La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana inicia la Lliga de Clubs Caixa Popular 2020

El diumenge 19 de gener el Duatló per Equips Vila d’Almenara serà la primera prova puntuable de la lliga Clubs Caixa Popular 2020.

La principal entitat financera valenciana promou juntament amb la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana la coneguda com Lliga de Clubs Caixa Popular.

Una prova que compta per tercer any amb dues divisions, amb quinze clubs cadascuna i amb una tercera categoria de promoció en la qual competiran la resta de clubs, que volen accedir a la lliga de duatló i triatló més reeixida del territori valencià.

Com a novetat, enguany la Lliga de Clubs Caixa Popular comptarà amb dues seus en modalitat per relleus mixtos, on hauran de competir junts homes i dones, augmentant així la importància del treball en equip, i promocionant la participació femenina. Per tant hi haurà dues proves d’aquesta modalitat, dues per equips i dues proves individuals.

En primera divisió competiran els clubs femenins i masculins més forts de la temporada 2019, entre els quals destaquen el CEA Bétera, vencedor de la primera divisió femenina, o el C.T Huracà The Bike Run, que va fer el propi en la primera divisió masculina. Finalment un total de 57 equips han confirmat la seua participació en primera i segona

divisió.

Caixa Popular s’alia i coopera amb la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana per a promoure els valors que suscita el triatló com són el treball en equip, l’esforç, la superació, la igualtat i la solidaritat.