La Federació de Veïns de València insisteix en les millores per a València



Aproximadament 80 voluntaris de totes les associacions veïnals de València, treballen diàriament per forçar les millores que mereix la nostra ciutat



L’ampliació del port que pretén l’Ajuntament de València, és hui en dia una de les problemàtiques que la Federació vol solucionar, no es tracta d’una oposició radical al nou port, es tracta de què els canvis no afecten en cap mesura els veïns, ni el seu entorn, ni els seus habitatges, asseguren que la informació transmesa per l’Ajuntament és molt escassa i les conseqüències del canvi molt grans



A més davant la intenció de l’Ajuntament de convertir en zona de vianants moltes zones de València, la Federació reclama mesures pels vianants, com arribaran de forma segura al centre per treballar o passejar?



La neteja, la seguretat prioritats bàsiques pels veïns que necessiten respostes ja