La Festa de la Sega de l’Arròs a Catarroja congrega centenars de visitants

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les múltiples activitats i esdeveniments han cridat l’atenció de veïns i visitants que han gaudit d’una jornada dedicada a l’arròs.



La Festa de la Sega de l’Arròs ha aplegat enguany a les 8 edicions. L’emblemàtic Port de Catarroja ha acollit la visita de veïns i visitants que s’han apropat per gaudir de la gastronomia i de les tradicions i costums més valencianes.



Una festa que rememora com es feia abans la sega de l’arròs.



Enguany, Miquel Gil, ha sigut anomenat Segador d’Honor de la gran festa de l’arròs.



Els agricultors coincideixen en la importància que les noves generacions coneguen les tradicions i costums del camp.



En la jornada es va celebrar també el 4t concurs de cant de batre. Va ser l’alzirenya Lola Ledesma qui va captivar el jurat amb el seu cant d’estil que recorda com cantaven els agricultors mentre treballaven les terres.