La festa del Corpus, protagonista del cap de setmana en Torrent

El primer cap de setmana de juny ve carregat d’una atípica però emotiva programació festiva i cultural a la nostra ciutat.

Festivitat del Corpus

Corpus Christi, és una de les festes més antigues i arrelades en el calendari festiu de Torrent. Hui, divendres se celebra la Santa Missa i el Trisagio cantat a l’Església de l’Asunción.



Així també, amb la col·laboració de Caixa Rural, aquesta mateixa vesprada es començarà a donar forma a l’el tapís de flors als peus de la Torre que estarà barrat perquè tota la ciutadania, que vulga admirar la confecció artística feta a mà, puga fer-ho fins al diumeng

El Diumenge 6 de juny se celebrarà en el temple de l’Asunción la solemne Missa Major, a les 18.30 es farà l’adoració al Santíssim i després es realitzarà el ball de la Moma dins de la parròquia.

Finalment, el dilluns 7 de juny, a les 19.30 se celebrarà la missa pels confrares difunts en la Parròquia de l’Asunción.

Concert de la Unió Musical de Torrent

El dissabte 5 de juny, la banda simfònica de la UMT oferirà el seu concert “XLIX Aniversari” amb motiu del festival Corpus Christi. En el Hort de Trènor a les 22.00 hores. L’entrada es realitzarà per les portes que es troben al carrer Policia local a les 21.30. L’entrada serà lliure fins a completar l’aforament permés.

Auditori de Torrent

Quant al Auditori de Torrent, la programació d’aquesta finalitat de setmana ve marcada per la posada en escena de l’obra “El Mag de Oz” que mescla música, dansa i teatre. Realitzada per Saga Produccions es realitzarà el dissabte 5 de juny.

Per al diumenge 6 de juny es podrà gaudir de l’obra teatral de renom internacional “La dona de negre”, ambientada en un teatre londinenc dels anys cinquenta el protagonista dels quals està obsessionat amb una maledicció que creu que ha sigut llançat sobre ell.