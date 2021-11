La Festa d’Hivern torna a Foios després de l’aturada per la pandèmia

Connect on Linked in

Aquest cap de setmana el municipi de l’Horta celebra les festes en honor a la Mare de Déu del Patrocini seguint totes les mesures de seguretat anticovid

Foios es prepara per a celebrar aquest cap de setmana la Festa d’Hivern de la Mare de Déu del Patrocini. Durant els dies 13 i 14 de novembre, els veïns i veïnes d’aquesta localitat tornaran a gaudir de les ‘Albades’, el ‘Cant d’Estil’ o les tradicionals calderes.

Les celebracions començaran demà, dissabte 13 de novembre, amb el repartiment de coques cristina i mistela en la plaça del poble, a partir de les 20.00 hores, per part dels festers de la Mare de Déu del Patrocini. A continuació, a càrrec de l’Associació de cant valencià del Puig de Santa María, la ciutadania podrà gaudir de les Albades i Cant d’Estil a l’església parroquial de l’Assumpció de Nostra Senyora.

El dia gran serà el diumenge, 14 de novembre, que s’iniciarà amb la diana, acte que començarà a les sis del matí. A continuació, hi haurà “xocolatà” i cercavila, prevista a les 11.00 hores, a càrrec de la Banda Musical del CAM Santa Cecília de Foios. La fira de jocs tradicionals començarà a les 11.30 hores en el Passeig de Cultura, mentre que a les 12.00 hores se celebrarà la solemne missa.

Un dels actes que, sens dubte, marquen aquestes festes d’hivern són les calderes. Des del consistori ja s’estan distribuint els tiquets per a la ració. El repartiment es realitzarà a partir de les 14.00 hores del diumenge, en el pàrquing del Sector Sud, amb la col·laboració tant dels festers com dels Quints 20/21/22. A més, com marca el costum, serà necessari que els assistents porten un recipient per a recollir les racions.

El cap de setmana festiu conclourà amb la tradicional processó de la patrona pels carrers del municipi, que eixirà a les set de la vesprada, i estarà amenitzada per l’Escola de Danses de Foios, acompanyats per l’Associació de Música Tradicional Pepe Palau. En acabar el recorregut, es dispararà una fi de festa.

El regidor de Festes, Juan Antonio Pacha, destaca que “després de dos anys podrem portar endavant tota la programació tradicional amb la col·laboració dels festers del Patrocini 2021” i recorda que, a més, com a colofó a aquest efecte de setmana, “la nostra patrona tornarà a processonar pels carrers de Foios en el seu recorregut d’estiu”.

Tots els actes s’han previst seguint les mesures de seguretat anticovid. En aquest sentit, en cadascuna de les activitats programades serà obligatori l’ús de la mascareta i mantenir la distància de seguretat interpersonal.