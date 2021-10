La festa nacional d’Espanya també compta amb el seu banc commemoratiu a Alzira

Print This Post

Se suma un nou banc commemoratiu en l’avinguda de Lluís Suñer. En esta ocasió, la regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira ha instal·lat un banc amb els colors de la bandera d’Espanya. Es pretén així commemorar el 12 d’Octubre com al dia de la Festa Nacional.

La celebració d’esta festa, pràctica comú al món actual, té com a finalitat recordar solemnement moments de la nostra història com a país que formen part del patrimoni històric, cultural i social assumit per la gran majoria de la població espanyola.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha desitjat “Un feliç dia a totes les espanyoles i espanyols, perquè el nostre país és una terra d’acollida, solidaritat, cooperació, igualtat, feminisme, diversitat, justícia i democràcia”. L’edil també ha manifestat que “El 12 d’octubre simbolitza l’efemèride històrica on Espanya ,a punt de concloure un procés de construcció de l’Estat a partir de la nostra pluralitat cultural i política, va iniciar un període de projecció més enllà dels límits europeus”.