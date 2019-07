La festa reggae Rototom arriba als Concerts de Vivers de València

Connect on Linked in

El reggae sonarà als Jardins del Real demà dijous, 11 de juliol

El Rototom Sunsplash es presenta en Concerts de Vivers de València amb les actuacions de Green Valley, The Dance Crashers i Jamaleònics

Green Valley posarà de llarg els temes del disc Bajo la piel

The Dance Crashers i Jamaleònics són bandes emergents de l’escena musical valenciana

El festival se celebrarà a Benicàssim del 16 al 22 d’agost

El Rototom Sunsplash, el festival de reggae més important d’Europa, celebrarà una de les seues festes de presentació en els Concerts de Vivers en el marc de la Gran Fira de València. L’esdeveniment tindrà lloc demà dijous, 11 de juliol, amb la presència deGreen Valley, referent estatal de la música jamaicana, The Dance Crashersi Jamaleònics, nous valors de l’escena valenciana, i Borumbaia Percusión. Ciutats com Sant Sebastià, Zuric i Berlín ja han viscut esdeveniments similars setmanes enrere. S’ha de recordar que els Jardins del Real acolliran aquesta trobada musical dedicada al reggae per quarta ocasió consecutiva.

Green Valley és una formació ubicada a Barcelona creada pel vitorià Ander Valverde en 2004. Després dels primers concerts a la seua terra d’origen, amb molt bona acceptació per part del públic, la banda es va desplaçar fins a la capital catalana el 2006 per a potenciar el seu radi d’acció. El seu primer disc, En tus manos, va veure la llum el 2010 i ja contenia les línies mestres del grup: melodies de reggae, roots i dancehall amb lletres reivindicatives, però amb un missatge positiu. Passats nou anys i 4 LPs, Green Valley publicava el seu últim àlbum,Bajo la piel, el passat mes d’abril després de tres anys de silenci discogràfic. Concebut amb un so eminentment acústic, Valverde ha declarat que en aquesta ocasió la inspiració per compondre li va arribar arran de la gestació i naixement del seu fill, sense fugir de la denúncia social. Referent del reggae a Espanya i Amèrica Llatina, el grup va formar part del festival Lollapalooza de Xile el passat mes de març.

D’altra banda, The Dance Crashers està formada per deu instrumentistes provinents de diferents comarques valencianes. La banda posseeix una completa secció de metalls (saxo tenor, saxo baríton, trompeta i trombó) i percussions. A més, està liderada per la potent veu d’Anna Millo, amb un estil que recorda grans dives del rock i el soul com Janis Joplin, Nina Simone oAmy Winehouse. Precisament, el seu àlbum de debut, Fabulous Coconut, conté un tema popularitzat per la vocalista britànica (“Valerie”), així com altres deu temes ancorats en la tradició dels ritmes jamaicans representats per intèrprets com The Skatalites, Alton Ellis o Toots and the Maytals.

La fusió d’estils arribarà a l’escenari dels Concerts de Vivers amb els també valencians Jamaleònics. Els vuit integrants prenen com a punt de partida el jazz per a transitar per altres gèneres com l’ska, el reggae, el funk, la música balcànica o les cadències llatines. Amb aquesta fórmula van gravar el seu primer EP de títol homònim en els estudis Elefante de València. Els quatre temes es van publicar el passat mes de gener. La diversió està assegurada gràcies a la seua potent secció de vents (saxos alt, soprano, baríton i tenor) acompanyada per baix, guitarra, teclat i bateria.

Els tambors de Borumbaia Percusión s’encarregaran de donar el tret de sortida a l’espectacle amb ritmes extrets de diverses cultures i tradicions musicals (afrocubana, afrobrasilera, africana, magribina, mediterrània, etc.).

Els Concerts de Vivers van viure per primera vegada una festa de presentació del Rototom Sunsplash el 2016 amb les actuacions de Julian Marley, Sr. Wilson, Mediterranean Roots i Candela Roots. En ocasions posteriors, l’escenari dels Jardins del Real ha acollit les propostes de Ky-mani Marley,Iseo & Dodosound, Auxili i Funkiwis, entre d’altres.



Entrades a la venda

Les localitats per a la festa reggae Rototom dels Concerts de Vivers de demà dijous, 11 de juliol, es poden adquirir en la pàgina oficial del festival:www.concertsdevivers.com. El preu dels tiquets és de 15 euros més despeses de gestió.

Les portes del recinte s’obriran a les 19:30 i l’horari previst per a les actuacions és el següent: Borumbaia Percusión, 20:00; Jamaleònics, 20:30; The Dance Crashers, 21:30; Green Valley, 23:00.

Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.



La 26a edició del Rototom Sunsplash

El Rototom Sunsplash celebrarà la seua vint-i-sisena edició entre el divendres 16 i el dijous 22 d’agost al recinte de festivals de Benicàssim (Castelló). En aquesta ocasió, l’esdeveniment portarà per lema “Stand up for Earth” (Aixeca’t per la Terra) amb l’objectiu de llançar una crida a l’acció per protegir i conservar el Planeta. D’aquesta manera, l’organització vol reforçar el seu compromís amb la defensa dels drets humans, la pau i el respecte pel medi ambient.

En el terreny musical, el Rototom Sunsplash tornarà a unir noms experimentats i artistes més joves de la música jamaicana. Així, entre les llegendes del reggae s’han de destacar intèrprets com The Abyssinians, Marcia Griffiths,Culture, Misty in Roots, Israel Vibration o Third World. En canvi, Ziggy Marley, Chronixx, Busy Signal, Queen Ifrica, Anthony B, Morgan Heritage i Jah9 formen part de fornades més joves, però amb una carrera totalment consolidada. Així mateix, actuaran nous valors de l’illa com Lila Ike,Sevana, Micah Shemaiah o Jo Mersa Marley.

La programació també comptarà amb figures europees (The Selecter, Eva Lazarus, Taïro, Gentleman’s Dub Club, Instituto Italiano Di Cumbia All Stars); estatals (Macaco, Iseo & Dodosound; Emeterians; Lasai; All B); i ritmes africans i de ball (dancehall, dub, sons caribenys, etc.). Finalment, l’oferta del festival es completarà amb conferències, presència d’organitzacions socials, activitats per a tota la família (jocs, manualitats, circ), mercat artesà i zones de restauració, entre d’altres serveis.

