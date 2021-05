La fi de les restriccions en la Comunitat Valenciana podria ser en Juny

La Comunitat Valenciana fa més de dos mesos que es troba al cap de les províncies amb la incidència de contagi més baixa d’Espanya inclòs d’Europa, resultats que troben explicació en les dures restriccions en les quals sectors com ara l’Hostaleria , han patit des de fa mesos a més del tancament perimetral ,

Per això El Consell planteja retardar el toc de queda a la 1 i el tancament dels bars a les 00.30 de la nit com a pròxima mesura, després que este cap de setmana acabe l’ampliació de quinze dies des de l’última actualització de mesures



Estem valorant una possible reducció de la limitació nocturna i així poder ampliar els horaris en sectors com l’hostaleria Aquest esforç ha funcionat, som una de les regions més segures d’Europa, afirma Puig



Esta és la principal decisió que l’Executiu presidit per Ximo Puig elevarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana demà perquè este es pronuncie el divendres, com fa un parell de setmanes, i poder aprovar dissabte que ve la resolució d’un nou pas per a suavitzar les restriccions per la pandèmia



A més Puig anuncia totes les restriccions podrien desapareixer en el mes de Juny si continuen les bones dades tant de vacunació com de contagis