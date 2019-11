La Filharmònica Alcudiana, 175 anys celebrant Santa Cecília

Connect on Linked in

Dissabte tindrà lloc el Concert Extraordinari de Santa Cecília a la Casa de la Cultura i diumenge la Missa en honor a la Santa amb l’acompanyament de la Filharmònica i el dinar de germanor. Els actes van començar dissabte 2 amb la presentació de la Musa de la Música i acabaran dissabte 23 amb una nit de serenata.



Si cada any en arribar el mes de novembre, la Filharmònica Alcudiana celebra l’onomàstica de Santa Cecília amb activitats durant diversos caps de setmana del mes, enguany, a més, es compleixen 175 anys des del naixement de l’associació musical, pel que la celebració dels actes dedicats a la patrona de la música estan sent molt especials.

Els actes començaren a principis de mes amb la presentació de la Musa de la Música, Emma Prats, i la seua Cort d’Honor, en una gala presentada per Aureli Domènech i Susi Boix., en què el mantenidor va ser Rafael Sanz-Espert, l’actual director de la Banda Municipal de València, un nom destacat del panorama musical que es va fer càrrec de la Filharmònica Alcudiana durant tretze anys.

Una setmana més tard tenia lloc un dels actes de més significació per als i les músiques de la Banda, l’arreplega d’Educands, un passa carrer en el que la Banda recorria tot el poble per a recollir als seus 6 nous membres, 3 xics i 3 xiques que en eixe acte rebien dels seus padrins o padrines l’instrument i la jaqueta de músic. Ser un dels components de la segona banda de música més antiga de València suposa tot un esdeveniment que els estudiants esperen amb molta il·lusió durant tota la seua etapa formativa.

Dissabte 16, Concert Extraordinari

A les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura la Filharmònica celebrarà un concert Extraordinari en el qual, entre d’altres peces, podrem escoltar Musa de la música 2019, Emma Prats, com a flauta solista del Divertimento per a flauta d’Alfred Reed. El mestre de la filharmònica, Sergi pastor, ha inclòs el divertimento en un programa en el qual hi haurà una primera part més clàssica, per acabar amb jazz i ritmes llatins.

Diumenge 17 es celebrarà una missa solemne en honor de la patrona de la música, en què la banda interpretarà peces adients a l’acte religiós. Una setmana després, el 23,la filharmònica recuperarà un acte que se recorda d’altres èpoques i que enguany s’ha volgut tornar a celebrar, la Nit de serenata, una desfilada en la que la banda recorrerà el poble, passant per les cases d’aquells socis que així ho han demanat.