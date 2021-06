La Filmoteca de València preestrena ‘Un blues para Teheran’ de Javier Tolentino

Print This Post

El documental de Tolentino compta amb les ajudes a la producció de l’Institut Valencià de Cultura

La pel·lícula serà presentada pel seu director, acompanyat dels productors Lluís Miñaro i Alejandra Mora.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, a través de l’institut Valencià de Cultura, projecta en la Filmoteca el dimarts 29 de juny, a les 20.30 hores, el documental ‘Un blues para Teheran’ del crític cinematogràfic i periodista radiofònic Javier Tolentino.

La preestrena a València del documental, en sessió única, serà presentat al públic de la sala Berlanga de la Filmoteca de València per Javier Tolentino, el productor i cineasta Lluís Miñaro, d’Eddie Saeta Films i la productora valenciana Alejandra Mora de Quatre Films.

Amb ajudes a la producció de l‘Institut Valencià de Cultura, ‘Un blues para Teheran’ és una coproducció entre la productora valenciana Quatre Films i Eddie Saeta. Compta amb el suport de l’ICAA, la participació de TVC i À Punt Media, i la col·laboració de l’Ajuntament de Guia de Isora i de l’Institut Ramón Llull.

Distribuït per Sursey Films, el documental va clausurar l’última edició del festival de Gijón i va ser present en el Festival de Màlaga, el Festival d’À Film Festival de Barcelona i el Festivalito La Palma. La seua estrena internacional es va produir en la Secció Oficial del Festival de Cinema de Moscou.

En la seua òpera prima com a director, Tolentino ret homenatge al poble iranià i la cultura persa, fonamentalment a través de la seua música. “Un blues para Teheran és també un musical; a través de la seua música tradicional i contemporània es revelen algunes de les claus de la societat iraniana”, afirma el seu director.

El documental centra la seua atenció en Erfan Shafei, un jove kurd, divertit i irònic, que viu amb els seus pares i el seu lloro, i vol convertir-se en director de cinema. De la seua mà descobrim un Iran on tradició i modernitat conviuen i es confronten.

Javier Tolentino desplega la seua fascinació per la cultura, la música i la gent de l’Iran, superposant històries i personatges a manera de mosaic. Inspirat per mestres del cinema iranià com Abbas Kiarostami o Jafar Panahi, la pel·lícula és un viatge sensitiu i humanista que combat prejudicis i posa al descobert aspectes fonamentals i desconeguts del poble persa.