La Filmoteca de València projecta ‘Héctor, el estigma del miedo’ dins de l’Any Ovidi Montllor

L’IVC culmina amb aquesta projecció el programa d’actes d’aquesta commemoració a València.

L’òpera prima del director alcoià Carlos Pérez Ferré està protagonitzada pel cantant i actor Ovidi Montllor.

La Filmoteca de València projecta en sessió única, el dimecres 10 de març, a les 18 hores, ‘Héctor, el estigma del miedo’ (1982), escrita i dirigida per Carlos Pérez Ferré i protagonitzada per Ovidi Montllor.

Al llarg de 2020, l’Institut Valencià de Cultura ha organitzat diversos actes d’homenatge a Ovidi Montllor amb motiu del 25é aniversari de la seua defunció, el 10 de març de 1995. La celebració de l’Any Ovidi Montllor a València culmina amb la projecció de la pel·lícula ‘Héctor, el estigma del miedo’, un drama rural amb elements de llegenda fantàstica que mereix ser recuperat per la seua rellevància històrica dins del cinema valencià i en què l’artista alcoià ofereix un dels seus millors treballs com a actor.

La primera obra de Carlos Pérez Ferré (Alcoi, 1958) va ser premiada en la prestigiosa secció Nous Realitzadors del Festival de Cinema de Sant Sebastià de 1982. Allí la crítica va elogiar el prometedor debut del jove director alcoià i el jurat ho va referendar amb dos guardons: el segon premi de la secció de Nous Realitzadors i el premi a la millor fotografia, clau a l’hora d’aconseguir una atmosfera que situa la pel·lícula en els límits del cinema fantàstic i de terror.

‘Héctor, el estigma del miedo’ s’ha comparat sovint amb ‘Furtivos’ (1975); no sols comparteix amb la cinta de Borau l’entorn rural, el simbolisme i la presència d’Ovidi Montllor, també una densitat expressiva inusual en una primera obra.

La pel·lícula narra la història d’Héctor (Ovidi Montllor), un personatge solitari i esquerp que viu a la serra dels Plans. No té contacte amb la gent excepte els dissabtes, quan el seu únic amic Antonio (Juli Mira) li porta menjar per a continuar subsistint. Les seues vides fan un gir inesperat quan apareix un terratinent que vol comprar les seues cases. Antonio accepta l’oferta, però Héctor no cedeix i acaba tancant-se a casa obsessionat per la idea de la resurrecció del seu pare.

Pérez Ferré recordava la importància d’Ovidi per a la posada en marxa de la seua primera pel·lícula: “Sabia que seria impossible tirar avant el projecte si l’única carta de presentació era l’entusiasme d’uns joves inquiets, per la qual cosa després d’escriure el guió vaig contactar amb Ovidi Montllor. Afortunadament li va agradar i es va involucrar en el projecte, i automàticament tot l’assumpte va guanyar en consistència. Cal recordar que Ovidi feia poc que havia rodat ‘Furtivos’. Aquest va ser el punt de partida, després va vindre la resta.”

Junt amb el guitarrista Toti Soler, Ovidi Montllor també es va implicar en la composició d’alguns dels temes de la banda sonora.

A més d’haver sigut rodada a la zona muntanyosa de la serra dels Plans, a la comarca de l’Alcoià, i d’estar protagonitzada i dirigida per dos alcoians, la pel·lícula va comptar amb la participació d’altres notables professionals del cinema valencià nascuts a Alcoi, com l’actor Juli Mira, el director Gerardo Gormezano, el fotògraf Paco Grau o el ja difunt director artístic Alejandro Soler.

Després de la seua conclusió a València, el programa d’actes de l’Any Ovidi Montllor finalitzarà precisament a Alcoi. L’IVC ha programat per al dissabte 17 d’abril, al Teatre Calderón, el cinqué i últim dels concerts d’homenatge a l’artista alcoià, que ja han passat pel Teatre Principal de València, el Teatre Arniches d’Alacant i l’Auditori de Castelló. Aquest concert de clausura estava previst per al 6 de febrer, però la situació sanitària va obligar a ajornar-lo per a garantir la seguretat de la seua celebració.–