La Filmoteca d’Estiu obté 8.492 espectadors i una mitjana de 314 persones per sessió

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Com cada any, des de la regidoria de Serveis Urbans, es posa a l’abast dels alzirenys i alzirenyes un servei especial d’autobús urbà per tal de podes assistir a la tradicional novena a la Verge del Lluch. L’autobús recorrerà el nucli urbà fins arribar al Santuari a la Muntanyeta de Sant Salvador.

El servei d’autobús serà del 9 al 17 de setembre a les 18’30 h menys el dia 17 que serà a les 18 h. El recorregut que realitzarà serà Pl. del Regne, Pl. Major, Pérez Galdós, Gandia-Dr. Fleming, Gandia-Servef, Josefina Fernández (Col·legi Ausiàs March) i Josefina Fernandez-Avinguda del Parc. Una vegada finalitzada la novena i l’eucaristia es realitzarà la tornada seguint l’itinerari de la línia 1 des de l’avinguda del Parc.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha manifestat que “Un any més i per facilitar la participació a la novena a la nostra patrona, des de la regidoria de Serveis Urbans es facilita un servei d’autobús urbà per a que tots els alzirenys i alzirenyes puguen pujar fins a la Muntanyeta i participar dels actes previs a la festa de la Mare de Déu del Lluch.”