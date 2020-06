La Filmoteca Valenciana reprén l’activitat el 25 de juny

Print This Post

Es programarà una única sessió al dia de dijous a diumenge amb reducció de l’aforament

Es projectaran quatre títols dels cicles ‘Centenari Fellini’ i ‘Fassbinder: amor i ràbia’

La Filmoteca torna a obrir les portes el pròxim dijous 25 de juny per a tancar una temporada que es va veure truncada a mitjan mes de març per l’emergència sanitària. A causa de les mesures de seguretat derivades de la nova situació, es programarà una única sessió al dia de dijous a diumenge i amb reducció de l’aforament de la sala.

En aquesta programació es podran veure quatre títols dels cicles de ‘Fassbinder: amor i ràbia’ i ‘Centenari Fellini’, les dues grans retrospectives que han vertebrat la programació dels últims mesos i que continuaran en la Filmoteca després de l’estiu. Recordem clàssics de dos mestres del cinema modern europeu, autors de filmografies coherents i singulars com poques, sintetitzades en aquestes quatre pel·lícules que ara presentem.

Les pel·lícules de Fellini que podrem veure són ‘Roma’, un retrat mític i sensual, en clau autobiogràfica de la Roma feixista dels anys trenta i la del començament de la dècada dels setanta que aporta, mitjançant seqüències autònomes, anotacions humorístiques sobre la psicologia especial dels seus habitants; i ‘Amarcord’, paraula descrita pel seu autor com: “la síntesi, quasi la reverberació sonora d’un sentiment, un estat mental, una actitud, una manera de sentir i pensar dual contradictòria… Si combinem ‘amore’ (amor), ‘core’ (nucli), ‘ricordare’ (recordar) i ‘amaro’ (amarg), el resultat és ‘Amarcord’. Són dos dels títols de Fellini més obertament autobiogràfics en què trobem el barroquisme, la fantasia i l’halo melancòlic que defineixen l’última etapa del cineasta italià.

Els passes d’aquestes dues pel·lícules de Fellini són també un esdeveniment per a cinèfils, ja que es projecten en còpies DCP de la seua última restauració, duta a terme per la Cineteca de Bolonya en col·laboració amb altres institucions italianes.

Així, ‘Roma’ es projectarà el dijous 25 de juny a les 20 hores i el divendres 26 de juny a les 18 hores, mentre que ‘Amarcord’ es podrà veure el dissabte 4 de juliol a les 20 hores i el diumenge 5 de juliol a les 18 hores.

Els films de R. W. Fassbinder escollits són ‘El viaje a la felicidad de mamá Küster’, en què un obrer d’una planta química a punt de ser acomiadat assassina inesperadament el fill del seu cap i se suïcida a continuació. Aquest fet transforma per complet la vida de la seua dona, que iniciarà una odissea personal en la qual haurà d’enfrontar-se a les manipulacions mediàtiques i polítiques; i ‘Miedo al miedo’, història d’una mestressa de casa que no encaixa en el rol d’esposa i mare, víctima d’una violència estructural molt subtil. Els dos giren, com tot el cinema d’aquest autor, al voltant de les relacions de poder i de la discriminació sexual i de classe, mostrades amb l’estilització i teatralitat que caracteritzen la seua posada en escena.

‘El viaje a la felicidad de mamá Küster’ es projectarà el dissabte 27 de juny a les 20 hores i el diumenge 28 de juny a les 18 hores, mentre que ‘Miedo al miedo’ s’oferirà el dijous 2 de juliol a les 20 hores i el divendres 3 de juliol a les 18 hores.