La final de la XIV Copa Diputació d’escala i corda posarà la guinda a la setmana gran de la pilota

La Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència ha acollit este dilluns la presentació de la gran final de la XIV Copa Diputació d’escala i corda, que es disputarà dissabte que ve 13 de novembre a partir de les 17.45 hores en el trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona.

Durant la presentació de l’esdeveniment, al qual han acudit els quatre finalistes, el diputat d’Esports, Andrés Campos, ha volgut ressaltar el bon moment que viu esta disciplina, que és sens dubte la joia de l’esport provincial.

La final del dissabte compta amb diversos al·licients que asseguren un gran espectacle per a l’espectador. S’enfronten dos parelles amb estils contraposats, ja que Marc i Pere sobreïxen per la seua força i pegada, Per part seua, Javi i De la Vega es caracteritzen per ser els millors passadors del panorama actual.

Tots ells arriben amb l’experiència d’haver jugat una final amb anterioritat. De fet, Marc és l’actual defensor del títol, mentre que Javi també compta amb un trofeu en el seu haver.

La partida més esperada de la temporada, que serà retransmesa en directe per À Punt, enfrontarà a la parella formada per Marc i Pere, representants de Montserrat, contra la dupla composta per De la Vega i Javi, en representació d’Almussafes, i culminarà la setmana gran de la pilota valenciana a nivell professional després de la celebració, dissabte passat, de la final de raspall que va proclamar campions a Iván i Seve, d’Ontinyent.