La fira-concurs Experimenta arribarà al campus de Burjassot per divulgar projectes de ciència i tecnología

La Facultat de Física de la Universitat de València celebrarà la XVI Fira-Concurs Experimenta d’experiments de Física i Tecnologia el diumenge 25 d’abril, de 10 a 13 h. Situada al Campus de Burjassot, en espais a l’aire lliure de l’ETSE, serà presencial, amb limitació d’aforament i mesures anti-COVID. A més, s’emetrà per streaming a YouTube sense necessitat d’inscripció. La fira Experimenta és una festa de la ciència protagonitzada per estudiantat d’ESO, Batxillerat i cicles formatius que també acosta la física i la tecnologia a la ciutadania en general de manera creativa i participativa.

Així, entre les 10 i les 13 hores, el públic visitant podrà passejar per la fira (situada a l’aire lliure i sota sostre), veure els diferents projectes i formular preguntes sobre el seu treball a l’estudiantat responsable dels 37 projectes admesos, la meitat de física i l’altra meitat de tecnologia. El públic virtual podrà, també, veure els projectes i seguir les explicacions mitjançant una retransmissió per streaming.

Qualsevol persona (presencial o virtual) podrà votar el seu projecte preferit entre les 10.30 i les 13 hores, utilitzant un telèfon mòbil per rebre un SMS, i mitjançant l’enllaç https://voto-experimenta.surge.sh/. El projecte més votat rebrà el premi del públic.

Simultàniament, entre les 10 i les 13 hores i en la mateixa ubicació, es desenvoluparà el taller infantil Fisicalandia, en què xiquets i xiquetes podran muntar i comprendre demostracions senzilles de física.

A la fira-concurs del dia 25 d’abril s’aplicaran mesures anti-COVID, incloent limitació d’aforament global (amb control de flux) i per taula, així com les de distanciament. Els projectes seran explicats per alumnat d’ESO, Batxillerat i cicles formatius, qui els ha ideat i muntat amb l’ajuda delprofessorat que ha mentoritzat cada proposta.

Entre els projectes presentats a la fira es concediran cinc premis, quatre d’ells valorats amb 300 € i el més votat pel públic visitant, amb 200. També es concediran diferents mencions d’honor. A més, s’atorgaran premis per als departaments dels professors amb projectes guanyadors: materials per al muntatge d’experiències de física o tecnologia. Des del comitè organitzador de l’esdeveniment es remarca que el bon funcionament, la correcta comprensió del treball per part dels concursants i la claredat de les explicacions seran els aspectes més valorats. L’acte de lliurament de premis se celebrarà en una data posterior, amb un protocol que compliscaamb les mesures de prevenció anti-COVID.

La coordinadora d’Experimentaés Chantal Ferrer Roca, professora de Física Aplicada i Electromagnetisme de la Universitat de València, i el comitè organitzador el formen també els professors Miguel V. Andrés Bou, Jordi Vidali la professora Amparo Pons Martí.

Aquesta iniciativa compta amb un projecte competitiu de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència i Innovació (FECYT-MICINN) a més de la col·laboració d’altres entitats, com l’Ajuntament de València, l’IFIC, la Reial Societat Espanyola de física, el Grup de Treball de física Arquímedes, la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, la Delegació per a la Incorporació a la UV, Expociència del Parc Científic, ScienceFlows i entitats externes com Caixa Popular, APTCV, AnalogDevices, PRODEL, Ventus i IPN-Bio.