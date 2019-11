La Fira del Comerç d’Alberic reunirà a quaranta tendes i empreses locals a partir del 30 de novembre

Connect on Linked in

Torna la Fira del Comerç al Carrer d’Alberic, que reunirà entre el 30 de novembre i l’1 de desembre a més de quaranta comerços i empreses de la localitat en l’Avinguda de la Glorieta, en una iniciativa per part de l’ajuntament local que pretén incentivar les vendes (sobretot de cara al Nadal) en els establiments alberiquenys. Molts dels comerços que ja participaren l’any passat repeteixen en esta quarta edició, que ha aconseguit augmentar les vendes i que permet donar a conèixer les promocions, ofertes i productes que es poden trobar, al que l’ajuntament anomena “el centre comercial a l’aire lliure”. Durant el cap de setmana els comerços i el consistori que dirigeix Toño Carratalá des de l’alcaldia i Nuria Salom des de la Regidoria de Comerç organitzaran tallers, sortejos, degustacions i promocions. Les tres edicions anteriors van ser un èxit absolut i definitivament l’any passat, quan milers de persones van acudir a Alberic per conèixer de primera mà els productes que ofereix la localitat. Este any s’ha renovat la implicació dels més menuts en la Fira per augmentar la participació, vinculant la fira amb els regals nadalencs.

A més, també tindrà lloc l’encesa de les llums del Nadal. El consistori també tornarà a donar regals a aquells que realitzen alguna compra i ha preparat un espot publicitari de cada comerç que s’està difonent a través d’unes noves xarxes socials corporatives que han rebut una gran acollida. “La Fira del Comerç al Carrer s’ha convertit en una cita ineludible a Alberic per diverses raons. En primer lloc perquè és una demostració de l’aposta pel comerç de proximitat, per les tendes d’Alberic, per l’economia més empàtica i sostenible. En segon, perquè els establiments cada vegada participen més, coneixedors de la importància de donar-se a conèixer. I la Fira és un marc molt important. A més, caminem ja cap al Nadal i són molts i moltes les que preparen els detallets que regalaran. A Alberic poden trobar-ho tot. A la Fira participen comerços de roba, complements, flors o estètica però també sucursals bancàries, productes culinaris o centres de cura dels animals. I això és sols un exemple. Una enorme varietat que pot oferir múltiples idees per als regals del Nadal”, explica la regidora de comerç, Nuria Salom.