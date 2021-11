La Fira del Comerç torna a Alberic del 26 al 28 de novembre

Connect on Linked in

Torna la Fira del Comerç d’Alberic, que reunirà del 26 al 28 de novembre en l’Avinguda de la Glorieta als comerços locals. Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Alberic i l’Associació Acudiu amb la qual pretén incentivar les vendes (sobretot de cara al Nadal), així com fomentar el comerç i donar a conéixer, més si cap, els establiments alberiquenys, que compten amb serveis i productes de tot tipus. La fira comercial d’enguany adquireix una nova dimensió tant per l’absència en els cursos anteriors a conseqüència de la pandèmia com pel fort retorn de l’associació Acudiu, que ha renovat la seua junta directiva i ha emprés nous projectes per a aconseguir la sensibilització de la ciutadania. Molts dels comerços que ja van participar en anteriors edicions repeteixen, en esta quarta edició, donat els resultats amb les vendes i l’important aparador que suposa una reunió comercial en la qual poden donar a conéixer les promocions, ofertes i productes que ofereixen.

Durant eixe cap de setmana els comerços i el consistori que dirigeix Toño Carratalá des de l’alcaldia i Nuria Salom des de la Regidoria de Comerç, organitzaran tallers, sortejos, degustacions i promocions. Les quatre edicions anteriors van ser un èxit absolut, amb la visita de milers de persones per a conéixer de primera mà els productes que ofereix la localitat. Enguany s’ha renovat la implicació de la ciutadania en la fira per a augmentar la participació, vinculant la fira amb els regals nadalencs, amb la ja tradicional encesa de les llums del Nadal. El consistori tornarà a donar regals a aquells i aquelles que realitzen alguna compra.

“La Fira del Comerç d’Alberic és ja una cita ineludible de la nostra localitat, un dels actes centrals quant a la programació anual. Són desenes els comerços que ací es promocionen i milers les persones que passen per a conéixer tot allò que ofereixen, que simplement és tot. Durant la pandèmia s’ha demostrat que el comerç local està al costat del poble, eixint en el seu rescat en els moments més complicats. Ara és el moment de retornar-los la nostra confiança i trobar en ells qualitat, proximitat i empatia. Més encara ara amb una nova associació de comerciants que ajuda a dinamitzar la vida econòmica local. El comerç d’Alberic està de moda”, explica la regidora de Comerç, Nuria Salom.