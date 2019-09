La Fira del Llibre d’Alfafar passarà a dir-se “Fira del Llibre Llorenç Giménez”

Connect on Linked in

L’Ajuntament canvia de nom la seua Fira del Llibre en honor a l’escriptor i cuentacuentos alfafarense Llorenç Giménez.



Giménez, un dels grans transmissors de la cultura valenciana, moria dissabte passat als 65 anys d’edat.

L’Ajuntament d’Alfafar ha canviat de nom la Fira del Llibre del municipi en homenatge a l’escriptor i cuentacuentos alfafarense Llorenç Giménez, mort dissabte passat als 65 anys d’edat.

Així, la fira passarà a dir-se “Fira del Llibre Llorenç Giménez” en honor a aquest important transmissor de la cultura valenciana. Giménez, nascut a Alfafar en 1954 i mestre de professió, va demanar una excedència de l’ensenyament per a dedicar-se a comptar i escriure històries en valencià. Durant la seua carrera va recuperar un gran nombre de “rondalles” i va tindre un paper clau com a transmissor de la cultura valenciana.

L’escriptor i cuentacuentos deixa com a llegat una vintena de llibres infantils en valencià com “El fantasma del ulls blaus”, “Més contes, per favor”, “Els animals agraïts” o “La bonica i la palmera cocotera”

.Per part seua, l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara ha posat en valor la labor realitzada per Llorenç Giménez durant tota la seua carrera professional. “Des de l’Ajuntament hem volgut dedicar un espai de la cultura del nostre municipi, com és la nostra Fira del Llibre, a la figura de Llorenç, gran ambaixador alfafarense que tant va treballar per la difusió de la llengua i de la cultura valenciana”.

Un homenatge que se suma als ja realitzats per Alfafar com el lliurament del premi Nou d’Octubre d’Alfafar o el parc situat en el Barri Orba del municipi que porta el nom de l’escriptor i cuentacuentos.

Giménez va realitzar a més diferents col·laboracions en programes de la ràdio i televisió valenciana durant la seua carrera i comptava amb diversos guardons com el Premi Empar Lanuza de literatura infantil, el de la Crítica Serra d’Or o el de l’Associació de Biblioteques Valencianes.