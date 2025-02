La Fira del Llibre de València batrà per tercer any consecutiu el rècord d’afluència

La Fira del Llibre de València: Una edició rècord

Expositors destacats i suport al sector editorial

La Fira del Llibre de València, que enguany celebra la 60 edició, batrà per tercer any consecutiu el rècord d’expositors. En total, 91 expositors han formalitzat la seva inscripció a l’esdeveniment, una cita que tindrà lloc del 24 d’abril al 4 de maig als Jardins del Real de València. Els expositors ocuparan 131 casetes, de manera que la Fira aconsegueix la seva màxima capacitat en la configuració actual.

Entre els expositors de la Fira destaquen, per sobre de tot, les llibreries independents, però també seran presents llibreries públiques, cadenes de llibreries, editorials, distribuïdores, etc. Un any més, les editorials valencianes s’han beneficiat d’un descompte en la quota de participació, ofert per l’organització amb l’objectiu de fomentar la presència del sector editorial valencià.