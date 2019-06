La Fira dels Tallers i de l’Artesania d’Almussafes torna al parc Central

La mostra se celebrarà aquest dissabte 8 de juny en horari de matí i vesprada i en ella participarà l’alumnat de les escoles municipals i les associacions



Les diferents escoles municipals i entitats que han desenvolupat les seues activitats artístiques en el Centre Cultural d’Almussafes al llarg d’aquest curs 2018-2019 posaran el punt i final a una nova temporada d’aprenentatge demà, dissabte 8 de juny, amb la celebració de la Fira dels Tallers i de l’Artesania.



En ella s’exposaran els treballs desenvolupats des del mes d’octubre passat per l’alumnat de les diferents disciplines amb l’objectiu de mostrar públicament el talent local i animar a la ciutadania a incorporar-se després de l’estiu a les classes, que es convocaran, com sol ser habitual, després de finalitzar l’estiu.



“És una bona oportunitat per a demostrar que tot esforç té la seua recompensa i que som més creatius del que pensem. Amb paciència i constància podem aconseguir autèntiques obres d’art, com comprovarem aquest dissabte”, ressalta la regidora de Cultura en funcions, Davinia Calatayud.



La fira s’ubicarà al parc central de la població, on se situaran els diferents estands, que estaran disponibles per a la visita de les persones interessades d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Enguany col·laboren els tallers municipals de Ceràmica, Tall i Confecció, Pintura i Indumentària Valenciana, així com el Club d’Arts i Oficis, Dones Bolilleres, Mestresses de Casa Tyrius, el Club de Ceràmica Almussafes i Foto-club La Imatge.