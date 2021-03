La flama fallera de Carlet viatja a les comissions de la ciutat.

Connect on Linked in

La flama fallera, obra dels artistes locals Ivan i Vicent Martínez Velló, ja està plantada a Carlet. La figura , de dos metres d’alçària, s’ha plantat com a testimoni de les set comissions falleres que enguany no plantaran els seus monuments, que a hores d’ara queden guardats en un magatzem municipal.

La flama fallera de Carlet al llarg de la vesprada d’ahir va estar present en cada barri on planten monument, on va ser rebuda per les falleres majors i presidents de cada comissió. Un viatge que va tindre el punt i final davant de l’Ajuntament on va ser rebuda per la Fallera Major de la ciutat, Maria José Llopis i el regidor de cultura popular i president de la Junta Local fallera, Josep Mur.

Una visita ràpida a cada comissió perquè les Falleres Majors i presidents tinguen un record d’este mes de març tan inusual i que la flama de les falles no s’apague. La flama restarà a la porta de l’Ajuntament fins el pròxim 19 de març.