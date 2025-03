La font del Túria de la plaça de la Mare de Déu ja lluïx neta i rehabilitada per a l’Ofrena

L’escultura de Silvestre d’Edeta, que fa ja mig segle en la turística ubicació, ha sigut sotmesa a un procés exhaustiu de neteja

L’actuació municipal inclou altres nou fonts ornamentals i històriques de la ciutat de València i compta amb un pressupost global de 442.000 euros

L’estampa patriarcal del riu Túria, que cada any contempla silenciós el pas de les comissions falleres en els dies de l’Ofrena des de fa 50 anys, lluïx un nou i renovat aspecte. La font de la plaça de la Mare de Déu de València, que inclou les figures femenines de les huit séquies que l’envolten, en un disseny molt al gust de l’època, ha sigut sotmesa a un procés de restauració. El monument de Manuel Silvestre Montesinos (Llíria, 1909 – València, 2014), més conegut com a Silvestre d’Edeta, està a punt de fer mig segle i s’ha convertit en una icona turística per a veïns i visitants des de la seua inauguració en 1976.

El personal especialitzat de la unió temporal d’empreses (UTE) conformada per les societats mercantils EMR SL, GAMASER SL i MACSA, adjudicatària del contracte de restauració de deu fonts ornamentals de la ciutat, ha dut a terme una neteja superficial en sec amb aspiració controlada en tota la superfície de l’escultura mitjançant raspalls de truges suaus per eliminar depòsits superficials, pols i restes orgàniques. Les partícules més incrustades s’han eliminat amb raspalls metàl·lics, escalpels i bisturí.

A més, s’ha realitzat una neteja química de corrosió de la superfície, aplicant productes específics en les zones afectades. També s’ha dut a terme el massillat de llacunes i segellament de fissures mitjançant massilla nitrocel·lulòsica i resina acrílica. Per últim, s’ha segellat les juntes entre pedestals i safaretjos amb un cordó de sikaflex especial per a metalls.

La font ornamental de la plaça de la Mare de Déu compta amb un vas de marbre de forma el·líptica d’aproximadament 42 metres de perímetre i una àrea de 120 metres quadrats. En el centre, sobre un pedestal, es troba una figura masculina que representa el riu Túria, sostenint la banya d’Amaltea o corn de l’abundància, d’on ixen els fruits de l’horta valenciana. Al seu voltant hi ha huit figures femenines que representen les huit séquies: Benager, Faitanar, Rovella, Favara, Quart, Tormos, Rascanya, Mislata i Mestalla, totes amb noms d’origen àrab. Cada estàtua femenina té nou sortidors d’aigua verticals, i el seu cànter aboca aigua al vas de la font. El joc de llums està compost per 58 projectors LED blancs que ressalten els elements principals de la font.

Rehabilitació de deu fonts ornamentals i històriques

La rehabilitació d’este emblema de la ciutat forma part del programa de renovació de deu fonts ornamentals i històriques de València. Esta actuació municipal compta amb un pressupost de 442.015,18 euros i està finançada amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU), en el marc del Programa Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destins 2021-2023.

A iniciativa del Servici del Cicle Integral de l’Aigua, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València va adjudicar el passat 29 de novembre el contracte d’obres per a renovar les deu fonts ornamentals i històriques de la ciutat, amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni i millorar el seu aspecte visual per a incrementar l’atractiu turístic. A més, esta actuació busca fer que les fonts siguen més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Les deu fonts seleccionades són:

Alberca Mistral (carrer de la Blanqueria)

(carrer de la Blanqueria) Font de la plaça del Carme

Font de Vicente Iborra

Monument al riu Túria en la plaça de la Mare de Déu

Font de la plaça de l’Ajuntament

Fonts de les alberedes de Vivers (inici del Passeig de l’Albereda)

(inici del Passeig de l’Albereda) Font de l’avinguda d’Aragó

Font dedicada al mestre Serrano al carrer de Borriana

Monument a Sorolla de la plaça de la Setmana Santa Marinera

Font de Regne de València

Totes elles estan ubicades en el barri antic de la ciutat, comprenent elements d’època romana, musulmana i cristiana.

Les fonts incorporaran millores en els jocs d’aigua i llum, així com una modernització de la instal·lació elèctrica i els quadres de control. Els vasos exteriors i interiors també rebran diverses millores. En el cas de la font de Silvestre d’Edeta, que ret homenatge al riu Túria, la intervenció es limitarà a la restauració del monument, sense afectar el seu joc de llums.