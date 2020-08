La formació en focs d’interiors, clau per als bombers del Consorci Provincial

Connect on Linked in

El procés formatiu organitzat pel Consorci Provincial de Bombers de València per a bombers i bomberes interins de nova incorporació per a la campanya d’estiu ha durat 250 hores i ha inclòs pràctiques de foc d’interiors. Així, s’ha fet ús dels denominats “contenidors”, en l’interior dels quals es reprodueixen les condicions d’un incendi i es posa en pràctica la resposta a aplicar, des de l’accés a l’edifici, la localització del focus de l’incendi i els mètodes d’extinció, entre altres aspectes.



Segons explica José Miguel Basset, Inspector en cap del Consorci, “es tracta d’aprendre com actuar en una situació el més pareguda possible a la realitat, i a més ajudar a identificar quin seria el pitjor dels escenaris”. Per això durant este procés formatiu s’ha reproduït en viu el fenomen del backdraft, tan extrem que els bombers han seguit el seu desenvolupament des de l’exterior del contenidor. “Tot i que no és habitual que es produïsca, sí que és molt perillós”, ha destacat Basset, ja que es tracta d’una situació potencialment letal. I és que en este tipus de fenòmens, l’incendi evoluciona de manera que pot arribar a provocar una forta deflagració i una ràpida expansió de les flames, per la qual cosa la preparació davant estos eventuals fenòmens resulta fonamental.