La formació musical internacional Aliağa Trio actuarà en la localitat d’Alginet

Alfonso Lozano al saxofon, Agnès Jacquier al piano i Jose Vicente Da Silva en la percussió, inundaren la Plaça del Mercat de ritmes llatí-americans



El dissabte 13 de juliol a les 22.30 h, en un emplaçament que convida a assaborir els moments de la nit amb bona música, Aliağa Trio oferirà un concert intime amb ritmes llatí americans. Un dia abans, per als quals no puguen assistir a Alginet, el poden fer en el Café Mercedes Jazz de València.



El 13, Aliağa Trio actuaren a la plaça del Mercat d’Alginet. Un projecte que va nàixer fa dos anys de la trobada del alginetense Alfonso Lozano al saxofon, Agnès Jacquier al piano i Jose Vicente Da Silva en les percussions i el treball de les quals ja ha sigut apreciat per la crítica internacional.



“La idea d’aquest projecte musical se’ns va presentar en el bell moll libanés de Byblos, on té lloc un dels festivals internacionals més importants del Mediterrani. Escoltant els cants d’aquelles sirenes libaneses, acompanyades per guitarres i acordions, m’imagine fusionant melodies i ritmes llatins, banyats per mars i oceans, com si l’arena de les seues ribes guardara el secret de les seues arrels. Alguns títols com a Salsa Merengona, Rumbango, Contradanza o Montunato deixen entreveure els matisos estilístics del nostre repertori.

Amb el clau cubà com a fil conductor omnipresent, hem gosat fins i tot adaptar una de les rumbes gitanes més conegudes mundialment”, comentava Alfonso Lozano.



Dissabte que ve 13 de juliol els veïns de la Ribera Alta podran complaure les seues oïdes amb un repertori on s’alternen chôros, rumbes i danses cubanes, entremesclant el virtuosisme del saxofon, la profunditat del piano i als ritmes del Carib de les percussions.



Sens dubte Aliağa Trio sabrà seduir, encantar i fer vibrar a tots els públics.