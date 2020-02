«La Formació Professional Agropecuària és clau per a garantir el futur del sector primari»

Connect on Linked in

Fede Llorca, president d’Europea Espanya, assegura que l’objectiu és continuar treballant en pro de la professionalització del món rural.

Hui finalitza el congrés en el qual professionals i docents han compartit durant tres dies experiències per a enfortir el procés d’ensenyament dels joves agricultors.

El Congrés Europea Espanya 2020 tanca les seues portes. Una XXVI edició històrica en la qual s’ha posat de manifest la importància de la Formació Professional com a motor del desenvolupament. Al voltant de setanta professors, tècnics, organismes, entitats i centres d’FP han compartit durant tres dies a València diferents experiències amb l’objectiu d’enfortir el procés d’ensenyament dels joves estudiants. Mesures necessàries per a combatre la crisi del camp i la despoblació. «Amb aquest certamen ha quedat palés que l’FP Agropecuària és una necessitat. La seua transcendència és clau per a garantir el futur del sector primari. A més, hem aconseguit que Europea Espanya s’establisca com la xarxa més important de docents i experts de l’àmbit rural, amb un vertader compromís amb el territori», va assenyalar Fede Llorca, president de l’entitat.

En aquesta última jornada, Elías Colom, director de Màrqueting de Global Omnium Aigües de València, David Torres, director general de Desenvolupament Rural (Conselleria d’Agricultura), Alejandro Ramón, regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de València, i Dionisio Ortiz, professor del Departament d’Economia Rural i Agroalimentària de la UPV, van ser els encarregats d’obrir el divendres en la Fundació Bancaixa. «Tot el relacionat amb el rural està de moda en l’agenda mediàtica i s’ha convertit en un tema de debat central entre els polítics. L’objectiu és buscar el model que encaix en les zones rurals amb les dinàmiques urbanes i el model econòmic general», va apuntar Ortiz.

Tot seguit, experts de Catalunya, Múrcia, Navarra o Andalusia van compartir els seus mètodes de treball i el programa educatiu que estan aplicant en les seues comunitats autònomes.

La clausura va ser a càrrec de Francisco Molina, Director Territorial de la Presidència de la Generalitat. «Sense formació professional és impossible que la societat avance. Des de la Generalitat, estem treballant per a trobar l’equilibri entre el territori i les personals que ocupen el sector primari», va assegurar Molina.

Finalment, els membres d’Europea Espanya van realitzar l’assemblea anual amb la qual es va donar per finalitzada la XXVI edició.