La fugida d’amoníac en una empresa de gel obliga a confinar a veïns de Guadassuar durant diverses hores a les seues cases

La fugida d’amoníac que es produïa en una fàbrica de gel de Guadassuar del carrer Tarragona, ha obligat a confinar el veïnat del voltant de l’empresa des de les 8 del matí i fins a les 12 del migdia.

L’alerta s’activava sobre les 7.45 del matí en l’empresa Hicosol, (antiga Guadafret), i fins al lloc es traslladaven dotacions de Bombers d’Alzira i Silla, així com oficial i diversos comandaments de l’organisme.

Des del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat han detallat que, a causa de l’incident, s’ha activat la situació 1 del Pla territorial de la Comunitat Valenciana, establint un radi de confinament amb un perímetre de 150 metres al voltant de la fàbrica.

Finalment, sobre les 11 del matí, els bombers, protegits amb equipament NBQ per risc químic, aconseguien detindre la fugida i comprovant que els nivells de concentració d’amoníac anaren segurs per a la salut i alçava el confinament dels veïns sobre les 12 del migdia.

La situació ha estat controlada en tot moment i no hi ha hagut cap treballador de la fàbrica ni veí afectat per inhalació dels gasos.