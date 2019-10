La Fundació BIOPARC celebra “La nit de les rates penades” el 8 d’octubre.

Connect on Linked in

Dimarts que ve 8 d’octubre es realitzarà una activitat per a conéixer “sentir” i “veure” aquesta singular espècie amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de la seua protecció.

La vespra del dia de la Comunitat, una data tan important per als valencians, ha sigut la triada per la Fundació BIOPARC per a celebrar “La nit de les rates penades”. El dia 8 d’octubre tindrà lloc aquesta activitat que ens donarà respostes, entre altres, a preguntes com: existeixen els vampirs?, les rates penades transmeten la ràbia?, per què en l’escut de València hi ha una ratapinyada? S’eliminaran mites i llegendes negres que han portat entre moltes causes al preocupant estat actual d’amenaça en què es troben les ratapinyades.

Aquesta proposta tan especial té les places limitades i és necessari realitzar la inscripció a través de la web de BIOPARC, amb un preu de 3€ adults i 2€ infantil, sent l’edat mínima 8 anys. La recaptació és solidària i l’activitat inclou un itinerari pel parc de Capçalera en el qual, guiats per especialistes i utilitzant detectors tecnològics, es realitzarà una cerca per a intentar “veure i escoltar” a les ratapinyades.

El compromís de BIOPARC amb les espècies en perill d’extinció no sols es dirigeix als animals d’hàbitats llunyans, sinó que busca una forta vinculació amb la vida silvestre del nostre entorn. I aqueix és el cas de les ratapinyades, ja que en la Comunitat Valenciana tenim 24 espècies i dues d’elles en perill d’extinció. La ratapinyada és un animal emblemàtic per als valencians i està present en les insígnies d’institucions.