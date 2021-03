La Fundació de la Policia Local de València presenta el tráiler del documental “L’any que ho va canviar tot”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fundació de la Policia Local de València ha presentat el tràiler del documental «L’any que ho va canviar tot», un treball sobre la labor del cos durant la pandèmia, «un any en què agents i comandaments han abordat el major repte al qual s’ha enfrontat la Policia Local de València en els seus 150 anys d’història», tal com es posa de manifest en el documental. Pràcticament ningú no podia imaginar, el 7 de febrer de 2020, mentre se celebrava a l’Ajuntament l’aniversari del cos armat, que una pandèmia canviaria completament el món poques setmanes després.

El documental ha sigut escrit i dirigit per Beatriz Bordas i Ricard Chicot, i al llarg d’una hora de duració i a través de 17 testimoniatges, narra l’evolució dels esdeveniments i l’impacte que tenen sobre cadascun dels seus protagonistes.