La Fundació Esportiva Municipal aprova el pressupost més alt de la seua història

L’Ajuntament incrementa l’aportació i s’arribarà a prop dels 17 milions d’euros per a 2022

La Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal ha aprovat hui, per majoria sense vots en contra, els majors pressupostos de la seua història, que destinaran a l’esport de la ciutat un total de 16.733.831,12 euros durant l’any 2022. Això suposa un increment del 23,06% respecte a l’any anterior, 3.135.629,12 euros en termes absoluts.

Es tracta d’un pressupost expansiu que creix en tots i cadascun dels seus capítols, “la qual cosa suposa un doble repte per a la seua gestió, d’una banda, pel fet de tractar-se d’un pressupost notablement major que el de l’exercici anterior i per un altre, el repte d’estar a l’altura i satisfer correctament les necessitats esportives dels ciutadans de València”, ha afirmat la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, per a qui estos pressupostos “són fidel reflex del compromís de l’Ajuntament de València per la reactivació i recuperació de l’esport per a pal·liar les seqüeles originades per la crisi sanitària de la Covid-19, fent costat al teixit associatiu esportiu de la nostra ciutat i a les entitats que gestionen instal·lacions, com augmentant la despesa de personal en termes relatius del 5,54% per a dotar les places vacants i adaptar la carrera professional a la ja establida pel propi Ajuntament”.

Esport escolar i instal·lacions, les grans beneficiades

L’esport escolar, especialment les Escoles Esportives i els Jocs Esportius, també gaudiran d’un important increment, en aquest cas del 28,95%. Estos importants programes esportius de l’organisme autònom rebran una injecció de 724.610,00 euros més, amb la idea de participar juntament amb federacions i clubs esportius de València en la normalització i foment d’una de les insígnies de l’Organisme Autònom, després de superats els impactes negatius que, sobre este programa especialment, va tindre la pandèmia del Covid-19.

Una altra de les partides que es veurà incrementada gràcies a este creixement pressupostari és el manteniment i millora de les instal·lacions esportives. Referent a això, Bernabé ha assenyalat que “la seua modernització i adequació per a una pràctica esportiva òptima per als nostres usuaris i usuàries continua sent un objectiu prioritari, i que queda reflectit en a estos pressupostos, augmentant la partida en inversions reals en més d’un 39% per a la consecució dels objectius”.

I és que s’han incrementat les inversions fins als 845.368,37 € per a afrontar la reposició de l’herba artificial en els camps de Futbol de Quatre Carreres, Futbol 8 del Tram III i Hockey de Beteró, per la implantació de l’aplicació per a la gestió de poliesportius i maquinari, la instal·lació de cambres antiintrusió, reposició del mur de pavés exterior del Velòdrom Luis Puig, equipar la sala de fitness del Poliesportiu de la Font de Sant Lluís i altres inversions provinents de la contracta de manteniment. En definitiva, s’ha apostat per modernitzar infraestructures i mantindre les instal·lacions esportives en un estat òptim.

En conclusió, segons Bernabé, “els Pressupostos de la Fundació Esportiva Municipal de l’any 2022, continuen apostant per la consolidació de l’esport com una oportunitat per a fer front a la situació generada per la crisi sanitària amb el suport des de l’Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal”.