La Fundació Esportiva Municipal compleix 40 anys treballant per l’esport a València

El 10 d’abril de 1981 l’Ajuntament de València va crear l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, una entitat que va nàixer amb l’objectiu de fomentar i dinamitzar l’esport a la ciutat, així com encarregar-se de tota la seua gestió. El Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat la creació de la Fundació Esportiva Municipal de València fa ara 40 anys.

Enguany, per tant, l’FDM compleix quatre dècades, en les quals s’ha bolcat en la promoció de la cultura esportiva a València des de diverses vessants: donant suport en l’organització i acollint esdeveniments esportius, treballant colze a colze amb clubs i federacions, fomentant la construcció d’instal·lacions esportives municipals en els barris de la ciutat o impulsant la carrera esportiva de les i els esportistes valencians.

«40 ANYS FENT ESPORT AMB TU»

Al llarg d’estos 40 anys, la Fundació Esportiva Municipal s’ha convertit en un element clau en l’evolució del sector a València. En els anys 80, quan es va iniciar l’activitat de la FDM, l’esport valencià mancava de suports des de les administracions públiques que reforçaren la seua activitat. Així mateix, fins a aquell moment, des de l’àmbit municipal pràcticament no s’havia treballat en la promoció d’activitat física entre la ciutadania.

No obstant això, gràcies a la tasca de la Fundació, en estos 40 anys s’ha aconseguit revertir la situació. València ha passat de no comptar amb instal·lacions esportives a principis dels 80, a tindre’n més de 135. Les infraestructures esportives municipals permeten acollir hui dia entrenaments i competicions de disciplines tan variades com el futbol, bàsquet, beisbol, rugbi, atletisme, bàdminton, hoquei, waterpolo, esgrima o escacs.

A més d’això, l’entitat ha treballat des de la seua fundació per fomentar l’activitat física i esportiva. Prova d’això són les Escoles Esportives Municipals, una iniciativa dirigida a la població escolar per la qual, en els seus 40 anys d’existència, han passat més de 200.000 xiquetes i xiquets valencians entre els 4 i 18 anys.

Amb tot, València ha aconseguit convertir-se en capital de l’esport. En les últimes dècades, ha acollit esdeveniments internacionals tan rellevants com la America’s Cup o el Campionat Mundial d’Atletisme. Sense anar més lluny, enguany, malgrat la crisi sanitària provocada per la Covid-19, València serà la seu de l’Eurobasket femení, durant el mes de juny, i del Campionat d’Europa de Triatló. València reforça així el seu potencial com a organitzadora d’esdeveniments esportius i promotora de l’esport segur.

La regidora d’Esports i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha expressat: «hui és un dia per a fer balanç, però, especialment, per a reconéixer totes les persones que han treballat durant estos anys perquè València siga referent en el món de l’esport». «En 40 anys hem aconseguit tindre més de 130 instal·lacions esportives, situar-nos com una ciutat referent per acollir esdeveniments esportius d’àmbit nacional i internacional, però, sobretot, hem treballat en l’esport base, en l’esport escolar. i prova d’això són les Escoles Esportives en les quals s’han format xiquets i xiquetes que hui són part de l’elit esportiva del nostre país», ha afegit Bernabé.

FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES DE L’FDM

Per a commemorar el seu 40 aniversari, la Fundació Esportiva Municipal compartirà a les seues xarxes socials imatges històriques de l’esport a la ciutat. Hui, 10 d’abril, donarà inici la campanya, que s’estendrà durant els pròxims mesos del 2021. Així, les seguidores i els seguidors de les comptes de la FDM en xarxes socials podran fer una ullada a l’arxiu de la Fundació i recordar la inauguració de les primeres instal·lacions esportives, conéixer més de la plantilla que durant 40 anys ha passat per l’organisme autònom o rememorar el creixement d’algunes de les figures de l’esport valencià, juntament amb l’FDM.

A més d’això, la imatge corporativa de l’entitat també s’ha ‘customitzat’ per a l’ocasió, de manera que, fins a finals de 2021, l’entitat utilitzarà una nova versió dels seus logos, acompanyada pel número 40 i el lema Quaranta anys fent esport amb tu.

D’altra banda, sempre que la situació sanitària ho permeta, i complint amb totes les restriccions i mesures de seguretat, la Fundació Esportiva Municipal celebrarà una gala l’últim trimestre de l’any per a agrair l’esforç de tot el personal de l’entitat i commemorar els 40 anys des de la seua creació.