Connect on Linked in

L’organisme durà a terme una campanya a xarxes socials destacant els valors de l’esport i la façana de l’Ajuntament de València lluirà una pancarta els dies 5 i 6 d’abril.

La Fundació Esportiva Municipal de València (FDM) commemora el Dia Internacional de l’Esport amb una campanya que pretén remarcar els valors associats a l’esport, al mateix temps que es promou la pràctica d’activitat física entre la població general.

El 6 d’abril és el dia acordat per Nacions Unides (ONU) per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de l’esport, especialment, pel que fa al desenvolupament i la pau. Aprofitant esta jornada, l’FDM vol posar l’èmfasi en tots aquells aspectes positius que es vinculen amb la pràctica esportiva. En un moment en què, a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, les interaccions socials s’han vist reduïdes i la salut mental s’ha ressentit, l’esport destaca com una font de benestar i salut.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta del FDM, Pilar Bernabé, ha explicat que “València, és sens dubte, la capital de l’esport. Continuem apostant per la consolidació de l’esport base en totes les seues disciplines a la nostra ciutat, compaginant-lo amb l’organització d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i internacional que continuen posicionant a València com la capital mediterrània de l’esport”. “La crisi sanitària que estem vivint ha dificultat i continua posant entrebancs a la pràctica d’activitat física tal com la coneixíem, però, així i tot, València, conscient de la importància que té, està treballant per afavorir l’esport segur”.

CAMPANYA A XARXES SOCIALS

Per a la celebració del Dia Internacional de l’Esport, l’entitat aposta de nou per apropar-se a la ciutadania mitjançant les xarxes socials per tal de promoure l’esport a València. La proposta de la Fundació tracta de reconèixer l’esport com una activitat que fomenta valors com són la resiliència, la superació, la solidaritat, el respecte o la igualtat, tots ells especialment importants en el context actual de pandèmia.

El dia 6 d’abril l’organisme compartirà a les seues xarxes socials el cartell commemoratiu que s’ha preparat. Tanmateix, el plat fort tindrà a veure amb la publicació de diverses imatges –a Facebook, Twitter i Instagram– acompanyades per frases de motivació que al·ludeixen a l’esforç, la confiança o la perseverança, amb la intenció d’animar a la ciutadania a practicar esport i sensibilitzar sobre la importància que té a les nostres vides.

LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT LLUIRÀ UNA PANCARTA

Igualment, entre els dies 5 i 6 d’abril, la façana del consistori lluirà una pancarta que recordarà la celebració del Dia de l’Esport, de manera que totes les persones que transiten per la plaça de l’Ajuntament de València durant els dies de Pasqua podran assabentar-se de la commemoració.