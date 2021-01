La Fundació Esportiva Municipal de València organitza una nova edició de #ValènciaEntrenaEnCasa

Connect on Linked in

El programa oferirà gratuïtament classes setmanals de gimnàstica de manteniment, pilates, ioga i taitxí per a fomentar la pràctica d’activitat física

Després de la finalització de la primera edició, el mes juny de 2020, la Fundació Esportiva Municipal reprén el programa #ValènciaEntrenaEnCasa, una iniciativa pionera que pretén promoure la pràctica d’activitat física en la llar mitjançant sessions en vídeo adaptades per a tota mena de públic. El programa oferirà gratuïtament classes setmanals de gimnàstica de manteniment, pilates, ioga i taitxí per a fomentar la pràctica d’activitat física,



A partir del dilluns 25 de gener, el programa en línia d’activitat física comptarà de nou amb sessions diàries de gimnàstica de manteniment, pilates, ioga i taitxí, a les quals es podrà accedir gratuïtament a través de www.fdmvalencia.es.



Cada setmana, en la web de la Fundació Esportiva Municipal es publicarà la graella d’activitats diàries previstes, que seran impartides per les i els professionals que dirigeixen habitualment les classes en les instal·lacions esportives municipals. No obstant això, els vídeos de les sessions programades estaran disponibles en el canal de Youtube “FDM València” per a la seua visualització en qualsevol moment.



La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha indicat que “de nou, es posa a la disposició de tots els valencians i totes les valencianes que vulguen entrenar aquests dies a casa una sèrie d’activitats guiades de gimnàstica de manteniment, pilates, ioga i taitxí”.

“Es tracta d’una iniciativa pionera al nostre país per a poder practicar esport des de casa, que ha aconseguit reconeixement nacional i internacional”, ha afegit Bernabé.



BONA ACOLLIDA DEL PROGRAMA



La primera edició de #ValènciaEntrenaEnCasa, que es va celebrar entre els mesos d’abril i juny de 2020, va comptar amb més de 3.000 vídeos i unes 110.000 reproduccions. A més, es van aconseguir 1.362 subscripcions en Youtube i, d’acord amb l’enquesta de valoració i satisfacció del programa, tres de cada quatre persones van puntuar la iniciativa amb un excel·lent. Així mateix, prop d’un 30% de les persones que van participar en l’enquesta va reconéixer que realitzava les activitats proposades “molt sovint, tots o quasi tots els dies”.



En definitiva, #ValènciaEntrenaEnCasa torna no sols per a contribuir al foment de l’esport, sinó també com una eina per a realitzar activitat física en un entorn segur, tenint en compte la difícil situació epidemiològica i les restriccions quant a l’ús d’instal·lacions esportives, reduir el sedentarisme, alleujar la càrrega psicològica i millorar l’estat anímic de la ciutadania.