La Fundació Esportiva Municipal i la Fundació Cruyff col·laboren en la construcció d’un camp de futbol en honor al valencià Carlos Soler

Connect on Linked in

La FDM ha arribat a un acord que permetrà la creació del “Cruyff Court Carlos Soler”, una pista de gespa artificial que se situarà en Beniferri

La Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València ha signat hui, 6 d’octubre, un conveni de col·laboració amb la Fundació Johan Cruyff que permetrà la construcció d’un camp de gespa artificial en el barri de Beniferri. La iniciativa donarà lloc a un nou espai esportiu públic que reforçarà la infraestructura ja existent en el barri i, a més, farà homenatge al futbolista del València CF, Carlos Soler.

La pista, que portarà per nom “Cruyff Court Carlos Soler”, se situarà al carrer Doctor Nicasio Benlloch, concretament, dins de la Instal·lació Esportiva Elemental (IDE) Beniferri B. Amb esta millora de la IDE, la Fundació Esportiva Municipal continua treballant per a consolidar la pràctica esportiva en els barris i atendre les necessitats de les veïnes i els veïns de la ciutat de València.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha remarcat “el poder de l’esport per a educar als nostres joves en valors fonamentals”. Bernabé ha explicat que el projecte, que compta amb “un padrí d’excepció” com és Carlos Soler, “portarà al barri de Benicalap una instal·lació esportiva perquè els joves, les xiquetes i els xiquets puguen gaudir de l’esport, d’una vida saludable i d’espais de diversió, però, sobretot, donarà lloc a un lloc de trobada a la nostra ciutat”.

La directora general de la Fundació Cruyff, Pati Roura, ha comentat que es tracta d’“un projecte molt il·lusionant en el qual treballem ja en més de 20 països i la ciutat de València no podia faltar”. “El més important és que dinamitzarem el barri perquè les i els joves cresquen amb els valors de l’esport. L’objectiu és transformar eixa comunitat i que l’esport no es veja solament com a oci, sinó també com a salut física i mental”, ha incidit Roura.

Un Cruyff Court a València

L’acord establit amb la Fundació Cruyff suposa que esta entitat aportarà, aproximadament, 173.000 €, que es destinaran íntegrament a l’execució dels treballs del camp de futbol. A més, el conveni, que tindrà una duració de quatre anys, recull també la col·laboració entre les dos fundacions per a, una vegada finalitzades les obres, dur a terme diverses activitats en la pista.

És el cas del campionat Cruyff Courts 6vs6, un torneig de futbol per a xiquetes i xiquets d’entre 10 i 12 anys, el principal objectiu del qual és la formació en valors esportius com el respecte o el treball en equip. D’altra banda, el camp també acollirà anualment una activitat de futbol per a joves amb discapacitat i pretén convertir-se en un espai que fomente la pràctica esportiva entre les i els menors del barri.

En este sentit, la FDM i la Fundació Cruyff col·laboraran perquè el Cruyff Court Carlos Soler contribuïsca a fomentar el benestar físic i mental de les i els joves mitjançant l’oferta d’activitats d’oci, exercici físic i esportiu.

Dotar als barris d’instal·lacions esportives

València compta en total amb 68 Instal·lacions Esportives Elementals que donen cabuda a la pràctica de diverses activitats esportives. Estes infraestructures estan distribuïdes per quasi la totalitat del territori municipal de València, des dels barris del nucli urbà fins a les xicotetes poblacions de la perifèria, i conformen una vertadera xarxa d’instal·lacions que ofereix a la ciutadania la possibilitat de realitzar activitat física i esportiva a l’aire lliure.

A més, en este 2021, la Fundació Esportiva Municipal de València ha invertit més d’1.500.000 € en l’adequació de les Instal·lacions Esportives Elementals amb la finalitat de dotar al veïnat d’espais en òptimes condicions en els quals poder practicar una àmplia varietat d’esports.

Fòrum olímpic: Afectació de la Covid-19 en l’àmbit municipal

D’altra banda, esta vesprada, la regidora d’Esports i presidenta de la FDM, Pilar Bernabé, intervindrà en el XIV Fòrum Olímpic de Barcelona. Bernabé formarà part d’una taula redona que abordarà l’afectació de la Covid-19 en l’àmbit municipal i exposarà com la ciutat de València ha adaptat les seues infraestructures a la pràctica esportiva en temps de pandèmia i com ha afectat la Covid-19 a l’esport popular.